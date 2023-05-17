高教深耕計畫核定結果公布 台大逾24億全國最多成大14億

教育部今天下午公布第2期高教深耕計畫112年補助各大學核定結果，今年總經費達970億元，台大獲得逾24億元最多，成大、陽明交大、清華也各獲10億以上經費，台、成、清、陽交4校合計獲得超過64億元。

為了協助大學發展自身特色和角逐「國際盃」，國內最大一筆競爭型補助計畫高教深耕計畫第一期自107年起開跑，並以五年為一期，將於今年底屆滿，112年起將邁入第二期。第2期高教深耕計畫從今年到116年，5年總經費970億元，比第1期增加132億元，將會提供大學國際招生、交流及攬才等更多的行政資源。

另外，計畫也繼續補助大學打國際盃，在研究量能、論文表現、國際學生及老師數量等方面達到一定標準，與全球各大學競爭。

教育部今天公布第2期高教深耕給予各大學全校的經費，其中，台大獲得24億6649萬4187元，成功大學14億2184萬5095元，陽明交通大學13億2146萬4208元，清華大學12億2748萬5103元。中字輩國立大學包括中興大學獲得4億5019萬7237元，中央大學獲得4億2657萬6212元，中山大學獲得4億582萬6790元。與第一期高教深耕最後一年補助經費相比，台大當時獲23億元，第2期首年再增加逾1億元。