嫌北一女自助餐太貴？ 校方點照片「關鍵」：每日特餐僅69元

有網友在社群平台表示，自己妹妹就讀北一女中在學校買午餐，只夾了一點青菜、蛋、豆干和一小片魚不含白飯，竟要價76元，感嘆物價飛漲，校方今天回應，主餐都是另外計價，價格大約25至45元，魚類單價通常較高，此外，學校會推出每日特餐有1主菜4配菜特餐僅69元。

校長室秘書吳銘祥說明，學校自助餐配菜是採秤重計價，每100克20元，主餐則是另外算，價格從25元起跳，魚類通常比較貴大約45元，白飯一碗10元，從網友照片中來看，裡面主菜有魚、蒸蛋看起來也比較多。

吳銘祥說，學生除了可以選擇自己喜歡菜色搭配外，自助餐會提供每日特餐，特價69元，有1主菜4配菜，此外，校內也有推出炒飯、鍋燒意麵和燴飯價格77元，讓學生自由選擇「校內評價都不錯」。