校內自助餐遭嫌貴 北一女回應：魚類是主菜中最高價位

有網友在社群平台貼出台北市立北一女中校內自助餐照片，表示沒白飯竟還要價76元，引發討論；校方今天說明，魚類主菜價位較高，一份就要45元，而自助餐也有推出69元每日特餐。

一名網友日前在Dcard上發文表示，自己的妹妹是北一女學生，在學校午餐夾取魚、蒸蛋、高麗菜及少量豆干，沒有白飯，竟要價新台幣76元，驚訝怎麼這麼貴；許多網友回應「不合理」，還有人貼出松山高中的學餐，表示「制服顏色淺一點，幸福多一點」。

北一女校長室秘書吳銘祥今天向媒體說明，校內自助餐的主菜定價25至45元，配菜則是每100克20元，白飯另外加10元，所以從網友分享照片來看，魚類是主菜價位最高的45元，蒸蛋則重量較重，所以整份餐點價格才較高。

吳銘祥指出，學餐有多元價位供選擇，例如自助餐每天都會推出1主菜、4配菜69元的特餐，還有每份77元的鮭魚蛋炒飯、火腿蛋炒飯、鍋燒意麵及燴飯等，「學生評價都不錯」。