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苗特啦啦隊出國比賽得銀牌 徐志榮排參訪立院贈嘉勉禮

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
4月時，苗栗特教學校赴美參加2023年世界特奧啦啦隊錦標賽奪銀牌，在國民黨立委徐志榮的安排下，今（17）前往總統府、立法院參訪。徐志榮與苗特學生互動，有苗特學生向他比愛心。記者屈彥辰／攝影
4月時，苗栗特教學校赴美參加2023年世界特奧啦啦隊錦標賽奪銀牌，在國民黨立委徐志榮的安排下，今（17）前往總統府、立法院參訪。徐志榮與苗特學生互動，有苗特學生向他比愛心。記者屈彥辰／攝影

苗栗特教學校赴美參加2023年世界特奧啦啦隊錦標賽奪銀牌，國民黨立委徐志榮今天安排啦啦隊到總統府、立法院參訪。選手過去使用的行李箱已不堪使用，徐志榮致贈32個行李箱給苗特啦啦隊成員。

苗特啦啦隊成員先至總統府參訪，總統府秘書長林佳龍接待，隨後轉往立法院。苗栗特教學校校長周敦懿說，在徐志榮的幫助下，可以快速通關，順利在美國比賽，非常謝謝徐志榮信守承諾。

有學生致贈徐志榮手作卡片，學生唸出內容說，「可以讓我們到美國比賽，也讓我們可以快速出入境，我們會繼續練習啦啦隊，相信明年一定可以拿到金牌，感謝你們對我們的關心，祝你身體健康。苗特啦啦隊敬上。」

徐志榮見苗特啦啦隊使用行李箱幾乎不堪使用，當場致贈32個行李箱給苗特啦啦隊成員。徐志榮與現場學生擁抱，跟學生互動，表達對學生明年比賽再獲佳績的期許。苗特學生之後始參觀立法院議場，中午與教育部長潘文忠一同用餐。

4月，苗栗特教學校赴美參加2023年世界特奧啦啦隊錦標賽奪銀牌，在國民黨立委徐志榮的安排下，今（17）赴總統府、立法院參訪。徐志榮致詞，表達對苗特啦啦隊的勉勵。記者屈彥辰／攝影
4月，苗栗特教學校赴美參加2023年世界特奧啦啦隊錦標賽奪銀牌，在國民黨立委徐志榮的安排下，今（17）赴總統府、立法院參訪。徐志榮致詞，表達對苗特啦啦隊的勉勵。記者屈彥辰／攝影

徐志榮 總統府

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