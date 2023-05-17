苗特啦啦隊出國比賽得銀牌 徐志榮排參訪立院贈嘉勉禮

苗栗特教學校赴美參加2023年世界特奧啦啦隊錦標賽奪銀牌，國民黨立委徐志榮今天安排啦啦隊到總統府、立法院參訪。選手過去使用的行李箱已不堪使用，徐志榮致贈32個行李箱給苗特啦啦隊成員。

苗特啦啦隊成員先至總統府參訪，總統府秘書長林佳龍接待，隨後轉往立法院。苗栗特教學校校長周敦懿說，在徐志榮的幫助下，可以快速通關，順利在美國比賽，非常謝謝徐志榮信守承諾。

有學生致贈徐志榮手作卡片，學生唸出內容說，「可以讓我們到美國比賽，也讓我們可以快速出入境，我們會繼續練習啦啦隊，相信明年一定可以拿到金牌，感謝你們對我們的關心，祝你身體健康。苗特啦啦隊敬上。」