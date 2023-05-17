兒少照顧者無統計數字、資源散亂 教部允建立辨識指標

18歲以下孩子若需要照顧身心障礙、患疾或衰弱的家人，被定義為「兒少照顧者」，他們必須肩負起照顧責任，可能導致兒少無法發展自身興趣，影響一生發展。立法院教文會今天舉行專題報告，立委關注兒少照顧者權益，並提出教學現場對兒少照顧者的「辨識」困境。教育部長潘文忠坦言，過去確實未就此身份進行統計，允諾將在三個月內建立辨識指標、參考案例提供給學校參考，跨部會連結支持性社會福利措施。

立法院教文會今天舉行「如何強化友善校園，織起社會安全網，守護『兒少照顧者』權益」，邀請教育部長潘文忠等人進行專題報告並備質詢，並處理112年度教育部主管預算解凍案。

立委鄭正鈐表示，政府部門有很多針對脆弱家庭的統計，卻未具體掌握兒少照顧者人數。他表示，兒少照顧者在社會中，普遍被認為是家庭中互相照顧的議題，而非公共議題，但希望從政府角度看待兒少照顧者，尤其他們在求學年齡階段，學校是第一線，希望問題能被聚焦，要求教育部、衛福部能列為重點問題來解決。

立委林宜瑾也說，據她向輔導老師了解，現在要掌握「兒少照顧者」，必須從三管道獲知，包含第一線導師察覺家庭狀況、部分家長主動告知、社政通報轉知學校。但困境在於鑑別重任落在導師身上，兒少照顧者難以表達自身需求，教學現場也欠缺明確指引。

立委范雲表示，近期有民間團體從「孝行獎」看見背後「兒少照顧者」的困境。例如一個國中生，照顧漸凍症的父親，一年有一半時間住在醫院，犧牲自己讓弟妹住校、遠離家庭，獨自承擔照顧責任。她表示，成人照顧者尚且面臨極大的身心壓力，何況是正在成長的兒少照顧者，教育現場應接住這些孩子，讓「兒少照顧者」不再被迫長大。

立委張其祿也說，過去各界認為「孝行獎」值得嘉許，反而是個問題。他表示，各國都有對兒少照顧者的政策經驗，要跟整體長照連結。但初級辨識，應由教師來執行，但教師是否具備判斷能力，老師準備充足嗎？

潘文忠坦言，兒少照顧者與過去高關懷學生、脆弱家庭有關，但並非必然。他表示，感謝民間團體提醒，兒少照顧者的「辨識很重要」，尤其有些隱藏在家中，辨識、支持體系、通聯資源，後續會跟衛福部共同努力。

不過潘文忠也說，過去有高風險家庭、經濟弱勢、學習弱勢的辨別機制，兒少照顧者則沒有，但也需要更細膩的察覺，否則也會擔心不小心貼上標籤，衛福部、教育部將來研議，對第一線人員應該給予專業知能、參考範例，會在這基礎來做努力。

衛福部政務次長李麗芬表示，目前已在各地布建社福中心服務脆弱家庭，其一指標就是兒少處於不利處境，但兒少家庭樣態多元，並非均有兒少擔任家庭照顧者的情況，為了從統計區分，已請同仁可在通報內容中標示出來。但她強調，因為兒少都在學校，學校通報將是重要管道，也會與長照系統結合，掌握兒少照顧者。