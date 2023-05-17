砸1487萬輔導選手轉當技術員挨轟 鄭世忠：行行出狀元

教育部體育署要聯手科技廠，培養績優運動選手從事半導體產業的第二專長，幫選手轉換跑道，卻遭體育界人士砲轟是「騙局」、浪費人才。立委黃國書今天也質疑，體育署運用運發基金，投入預算超過1487萬，質疑選手自己就可應徵，若只是協助媒合，為何還要再花錢？體育署長鄭世忠表示，行行出狀元、隔行如隔山，該計畫是輔導運動員接受二年訓練，能比別人更快進入狀況、縮短期程，讓未來職場更順利。

立法院教文會今天邀請教育部長潘文忠等人進行專題報告並備質詢，並處理112年度教育部主管預算解凍案。

行政院2018年核定「優秀運動選手輔導方案」，建立運動選手生涯輔導照顧制度，教育部也盤點國內產業，半導體產業發展蓬勃，由體育署規畫前期，高雄大學自今年起接棒執行四年，與科技廠聯手採「先聘後訓」制度，總計開辦三梯次，每梯次職缺35名以上，總計至少培訓105名新血。

黃國書表示，體育署昨天召開記者會，要輔導運動選手從事半導體產業，計畫立意良善，卻有體育界人士質疑，技術員職缺門檻低，尤其現在半導體大缺工，基本上只要有人去應徵，上工機率就很高，不需要政府介入輔導。

黃國書調閱資料也發現，該計畫使用運發基金，預算超過1487萬，執行期程4年2個月。他質疑，該計畫委託高雄大學執行，但技術員職缺是運動員本身就可去應徵，若只是協助媒合，為何還要花錢？

鄭世忠對此表示，行行出狀元、隔行如隔山，這僅是提供一個職涯管道給績優運動員，不代表不重視運動員專業。他表示，在計畫兩年期間，會聘用運動員做職業訓練，不是只有單純的媒介。

鄭世忠也強調，該計畫是把運動員不曉得的知識，透過二年訓練，讓他們比別人更快進入狀況，順利進入職場，能夠「縮短期程」。也就是說，運動員在畢業後、轉職過程中，就像二年訓練在唸技職學校的二年課程，讓未來職場更順利。

潘文忠上午受訪時表示，體育署一直都支持從多元管道，協助優秀運動選手職涯發展，過去有很多選手可能轉任成為運動教練，或投入體育事業，也有選手有其他職涯規畫，教育部會從多元試辦過程中檢討，也聽取選手在職涯的回饋意見，持續讓績優運動選手在退役後，能有好的職涯發展。