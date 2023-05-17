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偏鄉私校退場恐讓學生「翻山越嶺」 教長允檢討：3個月內提出配套

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
偏鄉私校恐接連退場，教育部長潘文忠今天說，會盤點區域需求，目標是不要讓區域孩子翻山越嶺的求學，預計三個月內提出配套措施，保障學生受教權益。記者趙宥寧／攝影
偏鄉私校恐接連退場，教育部長潘文忠今天說，會盤點區域需求，目標是不要讓區域孩子翻山越嶺的求學，預計三個月內提出配套措施，保障學生受教權益。記者趙宥寧／攝影

台東縣公東高工日前因財務惡化，遭教育部列為專案輔導學校，消息一出震驚各界，更驚動監委申請自動調查。教育界人士表示，私校退場條例「一刀切」，未考慮城鄉差距，恐錯殺績優私校，呼籲教育部重新檢視。教育部長潘文忠今天說，會盤點區域需求，目標是不要讓區域孩子翻山越嶺的求學，預計三個月內提出配套措施，保障學生受教權益。

立法院教文會今天舉行「如何強化友善校園，織起社會安全網，守護『兒少照顧者』權益」，邀請教育部長潘文忠等人進行專題報告並備質詢。

全國已有13所私立高中職遭列為專輔學校，位處苗栗海線的賢德工商、龍德家商接連因財務惡化遭列專輔學校，創校逾60年、以木工師徒制聞名的公東高工也因財務因素，在退審會以二票之差被列專輔學校，改善期為二年。這些學校多位處中南部、東部地區，部分學校人數仍有四、五百人，遭列專輔也令地方人士憂心忡忡。

立委張廖萬堅表示，公東高工被列專輔，學校也積極募款，但學校經營應該永續支持，尤其很多學校是偏鄉孩子重要的教育資源。他舉例，今年五月底，彰化、雲林、彰化地區，原有四所私立科大，恐怕只剩下吳鳳科大、建國科大二所，技職教育會產生困難。其中，雲林縣、嘉義市將沒有私立大專校院。

潘文忠表示，少子女化衝擊一直在浮現，對於有關偏鄉學生受教權益，是政府應該要支持且要面對，目前已請國教署、技職司盤點區域性的問題。但他也強調，當學校成為專輔學校，到最後退場，仍有一段歷程。

潘文忠也說，也要考量客觀條件，以公東高工為例，必須評估學校經營、學校董事會的辦學績效與目標，盤點之後，會從區域性需求不同的措施，「目標是不要讓區域孩子翻山越嶺的求學」，努力協助輔導學校，或從鄰近學校提供資源協助，「但就近入學是我們所定的目標」，預計三個月內提出配套措施，保障學生受教權益。

潘文忠 教育部 彰化

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