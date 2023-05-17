疫情期間國中會考違規減少 老師：家長不陪 考生會更專心

國中會考5月20日登場，台南考區共有考生1萬5500多人，雖然家長可入校陪考，有老師認為，除非有事，不建議家長陪考，認為可讓學生更專心應考。往年最容易發生的違規以電子式裝置發出聲響最多，教育局也提醒學生遵守規定，免得違規被扣分。

國中會考台南考區試務會表示，雖然疫情已紓解，但為了關懷確診考生，台南考區18個考場學校仍備有第2預備教室，且無須證明。今年恢復讓考生家長陪考，不過，因休息區座位有限，若家長來陪考，請把座位讓給考生坐。

有老師說，陪考是家長對孩子的關心，但3年來會考因疫情沒開放家長陪考，發現違規件數明顯下降，綜合許多學校老師的分析，認為家長陪考時，難免會孩子說話或一些叮嚀，反而讓孩子因受干擾而無法專心應考，甚至會起煩心，而忽略考場應注意事項而違規。教育局也表示，各校都有考生服務隊，會做好各項服務，家長即使不陪考，也不用擔心。

台南考區試務會說，近幾年違規事件以考生的手機、手表等電子式發出聲響最多，最好把電子式裝置放在休息區，若要帶到試場內，也務必要關機，以及放在教室前後，以免因被發現而遭扣分。另也要注意，不可在答案卡上做記號。試務會表示，各考場在早上7點讓考生進入，但建議除非交通上的考量，不用太早到，讓自己用較輕鬆心情來應考。