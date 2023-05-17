快訊

周休幾日才合理？重症醫曝紐西蘭研究：「週休4日」員工生產率提高20%

科技業連「這件事」都要開會？網點1殘酷事實：不然老闆覺得你沒在上班

國民黨確定徵召侯友宜 秦慧珠搶先恭賀侯與感謝郭台銘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情期間國中會考違規減少 老師：家長不陪 考生會更專心

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年國中會考5月20日登場，台南考區考生有1萬5500多人，教育局提醒考生遵守規定，免得違規被扣分。圖／本報資料照片
今年國中會考5月20日登場，台南考區考生有1萬5500多人，教育局提醒考生遵守規定，免得違規被扣分。圖／本報資料照片

國中會考5月20日登場，台南考區共有考生1萬5500多人，雖然家長可入校陪考，有老師認為，除非有事，不建議家長陪考，認為可讓學生更專心應考。往年最容易發生的違規以電子式裝置發出聲響最多，教育局也提醒學生遵守規定，免得違規被扣分。

國中會考台南考區試務會表示，雖然疫情已紓解，但為了關懷確診考生，台南考區18個考場學校仍備有第2預備教室，且無須證明。今年恢復讓考生家長陪考，不過，因休息區座位有限，若家長來陪考，請把座位讓給考生坐。

有老師說，陪考是家長對孩子的關心，但3年來會考因疫情沒開放家長陪考，發現違規件數明顯下降，綜合許多學校老師的分析，認為家長陪考時，難免會孩子說話或一些叮嚀，反而讓孩子因受干擾而無法專心應考，甚至會起煩心，而忽略考場應注意事項而違規。教育局也表示，各校都有考生服務隊，會做好各項服務，家長即使不陪考，也不用擔心。

台南考區試務會說，近幾年違規事件以考生的手機、手表等電子式發出聲響最多，最好把電子式裝置放在休息區，若要帶到試場內，也務必要關機，以及放在教室前後，以免因被發現而遭扣分。另也要注意，不可在答案卡上做記號。試務會表示，各考場在早上7點讓考生進入，但建議除非交通上的考量，不用太早到，讓自己用較輕鬆心情來應考。

台南 會考 疫情

延伸閱讀

整理包／112國中教育會考衝刺倒數！各科重點、考場規定考前一次看

家長可陪考了 國中會考苗縣應屆4576人報考

國中會考中投考區報考逾3萬人 5月19日開放考生熟悉考場

台中某高中主任教官言語性騷女學生1年多 校方：已調離

相關新聞

影／陳明通退休審議進度 教長曝「一原因」要再等等

國安局前局長陳明通已向台大提出退休申請，卻因涉及學術倫理案，全案仍卡在教育部。台大社科院日前召開院級教評會，預計5至7月...

影／運動員退役轉行當技術員被轟「騙局」潘文忠回應了

教育部體育署要聯手科技廠，培養績優運動選手從事半導體產業的第二專長，宣稱是要幫選手轉換跑道，卻遭體育界人士砲轟是「騙局」...

基隆1高中男師愛戀女學生 考卷上告白…違反專業倫理被解聘

基隆市一所高中女學生的家長，指控教數學的男老師愛戀他的女兒，還在女兒考卷寫告白文字，希望教育部重視「狼師」事件。校長今天...

疫情期間國中會考違規減少 老師：家長不陪 考生會更專心

國中會考5月20日登場，台南考區共有考生1萬5500多人，雖然家長可入校陪考，有老師認為，除非有事，不建議家長陪考，認為...

兒童手機成癮／砸爛手機也沒用 從地獄回來的家長：孩子其實不想耍廢

3C時代孩子沉迷網路成了家長的教養大難題，日前某國小四年級雙胞胎兄弟，不滿父親制止玩手機用酒精噴眼家暴，震驚社會。據統計，有五成的家庭常因手機起衝突，有父母因兒子玩手機，氣得要斷絕關係，也有爸媽為此摔壞四支手機，這些手機成癮的孩子，真的是越管越糟嗎？本報數位版記者訪談五名從「地獄」回來的家長，劉小姐說，其實孩子也不希望一直耍廢，家長換個方式關心，就能創造雙贏…

學前共讀、家長愛書 有助學生閱讀表現

國際閱讀素養調查（ＰＩＲＬＳ）除了測驗學生閱讀能力，也向學生、教師、家長發布問卷，發現家中有數位資源很重要，但學生擁有自...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦