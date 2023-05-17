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影／運動員退役轉行當技術員被轟「騙局」潘文忠回應了

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部體育署、高雄大學昨共同召開記者會，宣布將聯手日月光等科技廠以「先聘後訓」保證就業方式，協助培養績優運動選手從事半導體產業的第二專長。圖／體育署提供
教育部體育署、高雄大學昨共同召開記者會，宣布將聯手日月光等科技廠以「先聘後訓」保證就業方式，協助培養績優運動選手從事半導體產業的第二專長。圖／體育署提供

教育部體育署要聯手科技廠，培養績優運動選手從事半導體產業的第二專長，宣稱是要幫選手轉換跑道，卻遭體育界人士砲轟是「騙局」、浪費人才。教育部長潘文忠今天說，有很多選手退役後可能轉任運動教練，或投入體育事業，也有選手有其他職涯規畫，教育部會從多元試辦過程中進一步檢討，也會聽取選手在職涯的回饋意見。

行政院2018年核定「優秀運動選手輔導方案」，建立運動選手生涯輔導照顧制度，教育部也盤點國內產業，半導體產業發展蓬勃，由體育署規畫前期，高雄大學自今年起接棒執行四年，與科技廠聯手採「先聘後訓」制度，總計開辦三梯次，每梯次職缺35名以上，總計至少培訓105名新血。

根據體育署規畫，申請者必須具備大學畢業或同等學力，以及曾任國家代表隊或曾參加國內六大綜合性運動賽會等資格。若要從事機台維修保養的「工程職」，將從OP職位做起，建立基礎能力，未來有望再升技術OP、初級工程師、專案工程師、經副理；生產線管理調度的「管理職」，也是從OP職位做起，未來有望再升儲備組長、組長、主任、經副理。

台灣運動產業協會理事長徐正賢曾在半導體業界服務超過10年。他昨在臉書砲轟，大學體育系畢業的畢業生，到半導體廠應徵「技術員」，基本上都會錄取。難道，體育署認為，大學體育系畢業的學生，到半導體廠應聘「技術員」，如果沒有經過輔導，應聘不上嗎？

潘文忠到立法院教委會進行「如何強化友善校園，織起社會安全網，守護『兒少照顧者』權益」專題報告並備質詢。

會前受訪時指出，體育署一直都支持從多元管道，協助優秀運動選手職涯發展，過去有很多選手可能轉任成為運動教練，或投入體育事業，也有選手有其他職涯規畫，教育部會從多元試辦過程中檢討，也聽取選手在職涯的回饋意見，持續讓績優運動選手在退役後，能有好的職涯發展。

教育部長潘文忠今天說，有很多選手可能轉任運動教練，或體育事業，也有選手有其他職涯規畫，教育部會從多元試辦過程中進一步檢討，也會聽取選手在職涯的回饋意見。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今天說，有很多選手可能轉任運動教練，或體育事業，也有選手有其他職涯規畫，教育部會從多元試辦過程中進一步檢討，也會聽取選手在職涯的回饋意見。記者趙宥寧／攝影

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