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影／陳明通退休審議進度 教長曝「一原因」要再等等
國安局前局長陳明通已向台大提出退休申請，卻因涉及學術倫理案，全案仍卡在教育部。台大社科院日前召開院級教評會，預計5至7月間再召開三次校級教評會。教育部長潘文忠今天表示，陳明通是在台大任職退休，學校提出退休申請案，但學術倫理相關案件正在審議，教育部將等候學校處理學倫案，並依照學校對學倫案處理做後續處置。
潘文忠今到立法院教委會針對「如何強化友善校園，織起社會安全網，守護『兒少照顧者』權益」專題報告並備質詢，媒體問陳明通案，潘文忠作上述表示。
新竹市前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦均因論文抄襲，台大國發所碩士學位遭雙雙撤銷，指導教授陳明通亦遭檢舉。不過陳明通向台大申請退休，台大也向教育部提報，目前因學倫案暫擱，尚未裁決。
潘文忠表示，陳明通在台大任職退休，學校提出退休申請案，但陳涉及學術倫理相關案件，學校有三級三審制，目前正在校內審議，教育部也等候學校處理，後續會依照學校對學倫案處理做後續處置。
台大國發所日前表示，教評會是處理陳明通被檢舉疑涉學生論文指導不周案，所教評會已作成決議送交院方。據了解，若院級教評會順利完成，台大本學期5至7月已各擬定一場校級教評會時段，屆時將做最終研議。
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