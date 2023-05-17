小學教師涉不當管教 家長提告送辦

台東某國小接連發生教師霸凌、管教不當案，3名小一童日前上課因不會作答，遭教師以童軍繩綁雙手懲處，家長提告後，涉案老師被依強制罪函送法辦；同校小五生被教師語言、肢體霸凌罵「垃圾」，學生不敢上學，還因此看身心科。教育處表示，2案都調查中，也請社工、心理師介入輔導。

縣議員林參天昨質詢關注校園不當管教案，對台東某校園發生小一童上課被教師用童軍繩綁手、小五生被教師霸凌，質詢教育處長蔡美瑤，怒斥該校問題太多，為何學童上課不會作答，老師就把學生雙手用童軍繩綁著懲罰。

林參天說，該校另一陳姓教師以言語、肢體霸凌小五生，包括去年11月以學童摔書為由，強拉學童耳朵；去年12月公開場合罵學生「垃圾」，任由他人嘲笑；今年3月用橡皮筋彈射學生屁股。

林指出，學童父親到學校和陳師溝通，陳竟開擴音讓全班同學聽、公審學童。另有家長向校方投訴，陳師在班級對學童公審、指責，做法太惡質、太超過。小五童受霸凌後不敢上學，日前到身心科就醫，家長對孩子在校園被教師霸凌深感痛心。

蔡美瑤表示，小一生被綁手案教師已誠心悔改，家屬已提告，她會和校長、老師、家長溝通，讓孩子有安心就學環境。另小五童在專輔導師、社工協助下，已回學校上課，因家長投訴新事證，本周調查開會後，將讓老師先離開教育現場。

蔡美瑤強調，二案只要調查屬實，一定依法嚴懲，要讓老師知道什麼才是合理管教，就算是為孩子好，但方法不好就要修正。