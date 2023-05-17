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學前共讀、家長愛書 有助學生閱讀表現

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導
國際閱讀素養調查（PIRLS）發現，若學齡前能親子共讀、家長熱愛閱讀，也有助學生閱讀表現。示意圖。圖／本報資料照片
國際閱讀素養調查（PIRLS）發現，若學齡前能親子共讀、家長熱愛閱讀，也有助學生閱讀表現。示意圖。圖／本報資料照片

國際閱讀素養調查（ＰＩＲＬＳ）除了測驗學生閱讀能力，也向學生、教師、家長發布問卷，發現家中有數位資源很重要，但學生擁有自己數位載具不一定更好；若學齡前能親子共讀、家長熱愛閱讀，也有助學生閱讀表現。專家建議，師長應教導學生將數位載具用於學習目的，並倡導學前共讀活動，鼓勵家長樂於閱讀，做孩子的榜樣。

影響學生閱讀表現因素包含個人、學校、家庭。台北教育大學教育系教授張郁雯表示，本次調查顯示，當學生閱讀自信愈高、閱讀興趣愈高、數位自我效能愈高，閱讀表現愈好。學校部分若歸屬感、學習重視度、閱讀課程投入度都高，也與學生閱讀表現呈正相關。

在家庭因素中，張郁雯分析，學生若與其他人共用數位載具，測驗成績比擁有獨立載具者更好；當父母閱讀態度愈好、學前父母常與孩子親子共讀者，學生的閱讀表現愈好。不過她也提到，本次具備高閱讀態度的家長較前次略降四％，值得關注與追蹤。

中正大學師培中心主任連啟舜說，載具數量跟學習效果、閱讀不見得成正相關，但沒有載具，確實會影響學習。連啟舜建議，家長應與孩子討論出合理的使用規範，包含使用時間、目的等，當時間有限，以家長角度而言，「學習」勢必優先。張郁雯則說，應倡導學前親子共讀，並鼓勵家長樂於閱讀，另要教導學生將數位載具用於學習。

親子 大學教育 閱讀

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