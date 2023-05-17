考卷告白學生 基隆男師被解聘

基隆市一所高中女學生家長昨天爆料，指控教數學的王姓男教師對他女兒上下其手，還在女兒考卷告白，希望教育部重視「狼師」事件。校長表示，家長去年12月到校與教師肢體衝突，隔天教師請假未到校。教評會認定違反專業倫理，決議解聘，並報請國教署讓這名老師3年內不得再任。

一名自稱女學生爸爸的男子投訴媒體和社群平台，指剛領教師證2個月的27歲王姓男教師上學期多次在他16歲女兒的考卷或寫卡片、紙條告白，說女兒有多美，讓他忍不住回家後魂牽夢縈，還藉課後補習名義帶到公園等僻靜處上下其手。

這名家長說，他的目標不是把對方「告到什麼地步」，而是想藉鬧大讓教育部重視狼師事件。經過3、4個月的調查，發現此類案件層出不窮，父母的痛楚只能自己消化。

女學生就讀高中的校長說，上學期事件發生後，學校組成性平調查小組了解，教評會後來依性平調查結果決議解聘。女學生開學到現在生活正常，學校會努力保護女學生不受二度傷害。

基隆市議員許睿慈在議會要求教育處預防類似事件再發生。她回憶求學時，有名男教師特別關注她，在教室內對她做出一些肢體動作，同學起鬨「老師喜歡妳」。最過分一次是在她考試答題時從身後握住她的手寫下「喜歡」。還好同學把消息傳開，校方也馬上處置。