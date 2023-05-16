台灣PIRLS故事體表現較說明文差 專家揭華人社會通病

教育部今天下午與國際同步發布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）結果，台灣學生整體表現成績平均544分，在全球44個國家／地區，與瑞典並列第七名，雖較去年前進一名次是史上最好，但成績也較前次略降15分，且高成就者略降、低成就者略升。

而台灣故事體平均分數明顯較說明文分數低，專家認為，不排除是華人社會著重知識導向的閱讀與教學，未來應將高層次思考的閱讀策略向下延伸，強化學生同理心、換位思考的能力。

教育成就評鑑國際協會（IEA）每隔五年會針對參加國四年級兒童閱讀能力進行調查，本屆首度從紙本過渡到數位評量，並橋接樣本進行分數量尺轉換，藉閱讀短篇小說或故事情節的「故事體」，以及附帶圖表、表格並涵蓋科學、傳記內容的「說明文」，測驗學生閱讀綜合表現。

今年新加坡、香港、俄羅斯分居前三，台灣則拿下第七名，儘管名次較去年進步一名，但學生整體表現成績平均較前次略降。計畫主持人、台北教育大學教育系教授張郁雯分析，今年由紙本轉為數位評量，文獻顯示分數會比較不理想，不只台灣下降，全球21國分數皆下降。

台灣故事體平均分數533分，全球排名第十七；說明文平均分數549分，全球排名第七。張郁雯表示，台灣、澳門、香港皆屬故事體和說明文表現分數差距較大的國家，她認為學生習慣在閱讀測驗中找資訊解答問題，而非讀故事的文學賞析，若教學現場改變教學方式，培養學生社會情緒，將高層次思考的閱讀策略教學向下延伸，分數有望提升。

中正大學師培中心主任連啟舜表示，說明體文體較雜、概念複雜度高，常理來看故事體應比說明文高分，台灣卻相反。他認為，不排除是華人社會著重知識導向的閱讀與教學，學生都在背誦重要資訊來回答問題，因此在回答說明文問題時較熟悉、有利，但也可能是題目故事情節離學生生活情境太遠，或是題目有中西文化差異，相關成因值得細究。

如何強化故事體閱讀力？清大台灣語言研究與教學研究所教授陳明蕾建議，教師可帶領孩子練習文本比較、觀點取替，教育部今年暑假也即將推出跨文本教材，提供教師支持系統。

連啟舜也認為，學生需要換位思考、同理心的訓練，比如若要學生站在主角觀點去思考會怎麼做，或練習思考故事背後的弦外之音，了解主角背後的動機、目標、立場，有助於提升故事體的閱讀力。

中原大學張靜愚紀念圖書館館長陳昭珍則說，故事體文本是培養學生想像力、創意力、同理心的重要文體，內容相對抽象，建議老師及家長能多表達自身情感，強化分享、討論與表達的教學策略，學生也更能融入故事。但整體而言，閱讀興趣的培養及自主學習動機，其實比成績更重要。

此外，調查結果也顯示，台灣閱讀高成就學生約占五成，較去年略降10%，低成就占一成五，較去年增5％，中程度者不到四成。

中正大學師培中心主任連啟舜表示，三、四年級學生已開始從學習閱讀技巧，轉換成透過閱讀去學習新的知識，若沒有在此階段將低成就孩子拉上來，未來恐怕會產生「馬太效應」，強者越好、弱者越弱。