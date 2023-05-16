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2021國際閱讀素養調查PIRLS公布 台灣「進步一名」但成績降

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
我國學生參加「促進國際閱讀素養調查2021」（簡稱PIRLS）閱讀素養表現。該調查每5年公布一次。記者曾原信／攝影
我國學生參加「促進國際閱讀素養調查2021」（簡稱PIRLS）閱讀素養表現。該調查每5年公布一次。記者曾原信／攝影

教育部今天下午與國際同步公布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）結果，2021年台灣學生整體表現成績平均544分，在參與的57個國家／地區中排行中，與瑞典並列第7名。與前一次（2016）台灣學生整體表現成績平均559分略降，但在參與國中前進1個名次。

教育成就評鑑國際協會（IEA）每隔5年會針對參加國家或地區四年級兒童的閱讀能力，進行國際閱讀素養調查（PIRLS）。調查項目包含學生能夠理解並運用書寫語言的能力、能從各式各樣文章中建構出意義、能從閱讀中學習、參與學校及生活中閱讀社群的活動、由閱讀獲得樂趣。前三項透過測驗掌握學生能力，後二者則透過問卷調查學生態度與行為。

台灣從2006年首度參加PIRLS調查，當時在45個參加地區中排名22，2011年時躍升到第9名，2016年台灣學生平均拿到559分，與英格蘭、挪威並列第8名。這次是第四次參加，台灣參與的學校與學生數共計184所學校、5555位學生，台灣學生整體成績平均544分，與瑞典並列第7名。其中台灣學生故事體平均分數533分（排名第17名），說明文平均分數549分（排名第7名），學童說明文成績明顯比故事體好。

根據調查結果也顯示，學生閱讀自信、閱讀興趣及數位自我效能越高，則閱讀表現越好，每周使用電腦30分鐘搜尋並閱讀資訊的學生；此外，獨立閱讀有助於閱讀理解的表現。家庭因素部分，家中數位資源很重要，但擁有自己的數位載具不一定更好；父母閱讀態度越好，學生閱讀表現越好，若有親子共讀更好。

而在學校與教學因素，學生對學校歸屬感越高或學校越重視學習，則閱讀表現越好；教師教學能提升學生閱讀相關課程的投入度，閱讀表現越好。

教育部今天下午與國際同步公布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）結果，2021年台灣學生整體表現成績平均544分，在參與的57個國家／地區中排行中，與瑞典並列第7名。記者趙宥寧／攝影
教育部今天下午與國際同步公布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）結果，2021年台灣學生整體表現成績平均544分，在參與的57個國家／地區中排行中，與瑞典並列第7名。記者趙宥寧／攝影

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