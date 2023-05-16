民團籲國中小自學生學費補助入法 校長協會憂經費排擠

國中小自學生是否予以補助，明天下午將在立法院進行朝野協商。全國中小學校長協會對此表示非常擔憂，他們認為，除了擔心造成教育經費的排擠以外，更可能造成目前中小學教育很大的影響，建請先做經費補助的可行性評估與研究，對於未來實驗教育的推動才有正向的發展。

全國有超過1萬名國中小學生，是在非學校型態接受教育的自學生，政府卻只補助學校型態的國中小自學生，並以公立高中校數不足為由，補助自學高中生。立法院教文會日前審查國民教育法，相關條文因無共識送朝野協商，自學者聯盟日前在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲政府一視同仁補助國中小自學生，讓學生不分家庭社經背景，參與自學機會平等，已逾5000人附議。

立法院教文會預計明天下午將針對「國民教育法」保留條文進行朝野協商。全國中小學校長協會今天表示，受少子化影響，各國民中小學已積極申請推動實驗課程，或部分改辦成實驗教育型態的學校，教育部也提供實驗教育的補助，讓所有孩子能在體制內的學校，也能接受不同類型的實驗教育，充分保障學生平等的就學權益。

全國中小學校長協會表示，國教階段無論貧富均能接受基本教育，也提供充足教育量能，均可滿足學生就學需要。對於國中小學自學生學費補助擬入法，除了擔心造成教育經費的排擠以外，更可能造成目前中小學教育很大的影響，建請先做經費補助的可行性評估與研究，對於未來實驗教育的推動才有正向的發展。

全國中小學校長協會表示，目前各級學校均可依法提供非學校型態實驗教育學生，於辦理實驗教育計畫過程中充分使用設籍學校之設施、設備；學生若參加可由學校推薦之各項競賽及活動，教育部也充分補助經費，提供與其他學生相同之機會；學校也鼓勵參加實驗教育的學生及家長，參加相關單位舉辦之推動實驗教育宣導、研習、成果發表、推廣、輔導等活動。

全國中小學校長協會認為，鼓勵各校善用學校現有設備、資源，積極申請多元的學校型態實驗課程，塑造具特色的實驗教育學校，提供家長與學生多元的教育選擇。另也呼籲家長們，可就近選擇符應孩子需求，選讀多元特色的實驗教育公立中小學，讓孩子能多元學習與展能。