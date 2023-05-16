台中某高中主任教官言語性騷女學生1年多 校方：已調離

台中某高中生疑遭師長霸凌輕生案，人本基金會今再揭發該高中主任教官疑言語性騷擾女學生長達1年多，甚至直接觸碰其肩膀與頭髮；這所學校今天回應指出，被指控的當事人主任教官目前已調離學校，當時的學務主任也因另一件學生事件被停聘中，都不在學校。

校方表示，該校受理學生申訴案件，都已受理調查中，該校都積極處理並安排輔導課程，今天也請校外專家到校上課研習，討論輔導管教課題，代理校長和導師都參加。

一名女學生說她在校向美術老師、數學老師、學務處、校長秘書、校長申訴遭性騷擾，但校方未處理，受害者更以電話、信件向中市府陳情8次，市府卻只函轉文件或向受害者告知學校說法，直到今年4月新校長上任，該案才進性平會調查。

台中市教育局今天表示，經查去年收到2件內容相同的投訴案，當時投訴內容雖未提到受騷擾的人、事等資訊，慎重起見，教育局仍積極督促學校處理，並於去年8月函復投訴人處理結果，之後未再收到任何投訴；今年3月教育局掌握疑似受性騷擾的人、事等明確資訊後，即主動發文要求學校調查，目前案件正積極調查中。

教育局強調，任何學校性平案件都應依規定按程序調查，如有違法一定嚴懲嚴辨，教育局會持續緊盯學校調查進度，要求盡快產出調查報告，釐清真相。