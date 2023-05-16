快訊

新冠疫情升溫 羅一鈞：正式進入第四波疫情

英國最短命首相來台演講 幕後金主竟與他有關？

HTC U23 Pro 5G官網新色實機照外洩 網友驚這1關鍵「要價至少破萬元」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中某高中主任教官言語性騷女學生1年多 校方：已調離

聯合報／ 記者游振昇余采瀅／台中即時報導
台中某高中主任教官言語性騷女學生1年多，校方指當事人已調離。示意圖／ingimage
台中某高中主任教官言語性騷女學生1年多，校方指當事人已調離。示意圖／ingimage

台中某高中生疑遭師長霸凌輕生案，人本基金會今再揭發該高中主任教官疑言語性騷擾女學生長達1年多，甚至直接觸碰其肩膀與頭髮；這所學校今天回應指出，被指控的當事人主任教官目前已調離學校，當時的學務主任也因另一件學生事件被停聘中，都不在學校。

校方表示，該校受理學生申訴案件，都已受理調查中，該校都積極處理並安排輔導課程，今天也請校外專家到校上課研習，討論輔導管教課題，代理校長和導師都參加。

一名女學生說她在校向美術老師、數學老師、學務處、校長秘書、校長申訴遭性騷擾，但校方未處理，受害者更以電話、信件向中市府陳情8次，市府卻只函轉文件或向受害者告知學校說法，直到今年4月新校長上任，該案才進性平會調查。

台中市教育局今天表示，經查去年收到2件內容相同的投訴案，當時投訴內容雖未提到受騷擾的人、事等資訊，慎重起見，教育局仍積極督促學校處理，並於去年8月函復投訴人處理結果，之後未再收到任何投訴；今年3月教育局掌握疑似受性騷擾的人、事等明確資訊後，即主動發文要求學校調查，目前案件正積極調查中。

教育局強調，任何學校性平案件都應依規定按程序調查，如有違法一定嚴懲嚴辨，教育局會持續緊盯學校調查進度，要求盡快產出調查報告，釐清真相。

教育局 性騷擾 主任

延伸閱讀

台中高中生輕生案 該校主任教官再爆性騷擾女學生1年

基隆1高中男師愛戀女學生 考卷上告白…違反專業倫理被解聘

一句「吃早餐沒？」讓女學生墜情網 老師指侵判3年8月

議員曝入學資訊網站個資外洩 北市教育局：13日晚間己修復

相關新聞

台中某高中主任教官言語性騷女學生1年多 校方：已調離

台中某高中生疑遭師長霸凌輕生案，人本基金會今再揭發該高中主任教官疑言語性騷擾女學生長達1年多，甚至直接觸碰其肩膀與頭髮；...

基隆1高中男師愛戀女學生 考卷上告白…違反專業倫理被解聘

基隆市一所高中女學生的家長，指控教數學的男老師愛戀他的女兒，還在女兒考卷寫告白文字，希望教育部重視「狼師」事件。校長今天...

新北三階段認證 11間觀光工廠首納職探場域

新北市有16所職探中心，市府透過跨局處資源結合11間觀光工廠、產業文化館，職探場域擴大至27間。新北教育局說，將透過課程...

台東師霸凌學生罵垃圾、拉耳朵、彈橡皮筋 教育處調查中

台東某國小學童家長日前指控陳姓教師不當管教、長期霸凌學生，公開指學生是垃圾、任其他學生嘲笑，還對學生拉耳朵、橡皮筋彈屁股...

台中高中生輕生案 該校主任教官再爆性騷擾女學生1年

台中某高中生疑遭師長霸凌輕生案，人本基金會今再揭發該高中主任教官疑言語性騷擾女學生長達1年多，甚至直接觸碰其肩膀與頭髮，...

2021年國際閱讀素養調查 教育部下午四點親揭曉

教育部將於今天下午四點召開記者會，與國際同步公布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）結果，這是台灣第4次參加。前一次...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦