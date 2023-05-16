新北三階段認證 11間觀光工廠首納職探場域

新北市有16所職探中心，市府透過跨局處資源結合11間觀光工廠、產業文化館，職探場域擴大至27間。新北教育局說，將透過課程審查、師資培訓及訪視考核三階段認證，確保課程品質。新北副市長劉和然今出席啟動記者會說，未來將納入23間高中職、23間科大，職探場域可擴展至73間，落實適性發展。

新北市府今辦「多元職業試探暨體驗教育場域啟動記者會」，除16所職探中心，新北市今年透過課程審查、師資培訓及訪視考核三階段認證，再納入11間觀光工廠及產業文化館後，職探場域擴大至27間，未來也會納入23間高中職、23間科大，職探場域可擴展至73間。

劉和然說，多元職探強調了職業內涵、職場環境以及職人精神，新北16所職探中心每年皆有超過萬名職探活動，現有11間觀光工廠、產業文化館，包括玉美人孕婦裝觀光工廠、卡滋爆米花觀光工廠樂園、許新旺陶瓷紀念博物館等，提供更多職業試探機會。

此外，各場館職探課程各具特色，不同於市面上簡易DIY手作體驗，讓孩子在動手做的同時，深入了解該職業的內涵及特色，透過豐富的展示專區、互動裝置等了解產業文化特色及未來可從事相關職業，同時輔導28位業界講師通過師資培訓，編撰11種課程教案。