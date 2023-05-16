快訊

金曲獎入圍名單出爐！青峰、熊仔拚歌王　徐佳瑩、A-Lin爭歌后

微軟電腦也能用蘋果iPhone「iMessage」了！Win10、Win11都能用 限制一次看

NBA／霍華德力邀莫蘭特加入台灣職籃 網：他想組超級球隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北三階段認證 11間觀光工廠首納職探場域

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北副市長劉和然體驗手搖絲襪機及隨行杯套製作。圖／新北教育局提供
新北副市長劉和然體驗手搖絲襪機及隨行杯套製作。圖／新北教育局提供

新北市有16所職探中心，市府透過跨局處資源結合11間觀光工廠、產業文化館，職探場域擴大至27間。新北教育局說，將透過課程審查、師資培訓及訪視考核三階段認證，確保課程品質。新北副市長劉和然今出席啟動記者會說，未來將納入23間高中職、23間科大，職探場域可擴展至73間，落實適性發展。

新北市府今辦「多元職業試探暨體驗教育場域啟動記者會」，除16所職探中心，新北市今年透過課程審查、師資培訓及訪視考核三階段認證，再納入11間觀光工廠及產業文化館後，職探場域擴大至27間，未來也會納入23間高中職、23間科大，職探場域可擴展至73間。

劉和然說，多元職探強調了職業內涵、職場環境以及職人精神，新北16所職探中心每年皆有超過萬名職探活動，現有11間觀光工廠、產業文化館，包括玉美人孕婦裝觀光工廠、卡滋爆米花觀光工廠樂園、許新旺陶瓷紀念博物館等，提供更多職業試探機會。

此外，各場館職探課程各具特色，不同於市面上簡易DIY手作體驗，讓孩子在動手做的同時，深入了解該職業的內涵及特色，透過豐富的展示專區、互動裝置等了解產業文化特色及未來可從事相關職業，同時輔導28位業界講師通過師資培訓，編撰11種課程教案。

新北市大觀國中校長羅珮瑜說，職業試探精神就是認識工作世界，不只是讓孩子動手做，更要試探職業的興趣性向，透過認證機制，將觀光工廠及產業園區納入後，運用觀光工廠更真實工作環境，讓孩子能更進一步了解工作發展可能性。

新北市有16所職探中心，市府透過跨局處資源結合11間觀光工廠、產業文化館，職探場域擴大至27間，今辦啟動記者會。圖／新北教育局提供
新北市有16所職探中心，市府透過跨局處資源結合11間觀光工廠、產業文化館，職探場域擴大至27間，今辦啟動記者會。圖／新北教育局提供

觀光工廠 新北

延伸閱讀

公私協力為防災努力 新北市府與七家企業簽署消防合作備忘錄

護理師考上公職守護原鄉健康 獲特殊貢獻獎談中一中原民爭議

新北市企業防災多方合作 7家新企業參與推動

淡水深夜火警3人喪命1命危 新北給每人20萬救助持續關懷

相關新聞

台東師霸凌學生罵垃圾、拉耳朵、彈橡皮筋 教育處調查中

台東某國小學童家長日前指控陳姓教師不當管教、長期霸凌學生，公開指學生是垃圾、任其他學生嘲笑，還對學生拉耳朵、橡皮筋彈屁股...

台中高中生輕生案 該校主任教官再爆性騷擾女學生1年

台中某高中生疑遭師長霸凌輕生案，人本基金會今再揭發該高中主任教官疑言語性騷擾女學生長達1年多，甚至直接觸碰其肩膀與頭髮，...

基隆1高中男師愛戀女學生 考卷上告白…違反專業倫理被解聘

基隆市一所高中女學生的家長，指控教數學的男老師愛戀他的女兒，還在女兒考卷寫告白文字，希望教育部重視「狼師」事件。校長今天...

2021年國際閱讀素養調查 教育部下午四點親揭曉

教育部將於今天下午四點召開記者會，與國際同步公布2021年國際閱讀素養調查（PIRLS）結果，這是台灣第4次參加。前一次...

周休三日學習時數恐不足 教團殘酷點「暑假恐剩二周」

有民眾在公共政策網路參與平台上提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，引發各界熱議。全國教育產業總工會理事長林碩...

小一生上課被教師童軍繩綁雙手 家長提告警強制罪函送

台東某國小一年級學童，日前上課不會作答，被教師以童軍繩綁住雙手懲處，家長不滿學校及教師處置，日前報警提告，警詢筆錄後依強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦