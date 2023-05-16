台東師霸凌學生罵垃圾、拉耳朵、彈橡皮筋 教育處調查中

台東某國小學童家長日前指控陳姓教師不當管教、長期霸凌學生，公開指學生是垃圾、任其他學生嘲笑，還對學生拉耳朵、橡皮筋彈屁股肢體霸凌，對學生公審、指責，導致學生身心受創不敢上學，須到身心科就醫；教育處表示已介入調查，若屬實一定依法懲處。

台東縣政府教育處長蔡美瑤表示，本案學生已做三級輔導，社工、心理師都介入協助；對於教師行為已進入調查，若不當管教、體罰屬實一定依法懲處，另外也要加強校園不當管教預防，避免不當管教霸凌行為出現。

蔡美瑤說，本案學童在專輔導師社工協助下，已回到學校上課，因家長有投訴新事證，本周會針對這部分再調查、開會，並讓老師先離開教育現場。

學童家長日前向台東縣議員林參天投訴，指他的孩子在學校受到陳姓教師霸凌、不當對待，包括去年11月，以學童摔課本為由、強拉學童耳朵；去年12月公開場合罵學生是垃圾，任由他人嘲笑；今年3月用橡皮筋彈射學生屁股、學生打電話向家長求救。

家長指出，學童父親到學校和陳姓教師溝通，陳師竟開擴音，讓全班同學聽到這件事、公審學童；家長向校方投訴後，陳師隨即在班級對學童公審、指責。

家長表示，孩子受到陳姓教師言語、身體霸凌後，身心受創、不敢上學，日前已到身心科就醫，對於自己孩子進入校園被教師霸凌，深感痛心，更自責沒有及早發現處置。