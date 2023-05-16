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小一生上課被教師童軍繩綁雙手 家長提告警強制罪函送

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
林參天今天在議會質詢教育處長蔡美瑤，認為台東縣校園霸凌問題嚴重。記者卜敏正／翻攝
林參天今天在議會質詢教育處長蔡美瑤，認為台東縣校園霸凌問題嚴重。記者卜敏正／翻攝

台東某國小一年級學童，日前上課不會作答，被教師以童軍繩綁住雙手懲處，家長不滿學校及教師處置，日前報警提告，警詢筆錄後依強制罪寄送台東地檢署偵辦，教育處表示，本案已經入司法調查，也請社工心理師介入輔導。

台東縣議員林參天，今天對學童上課被教師用童軍繩綁手，詢問教育處長蔡美瑤，怒斥該校問題太多，居然發生一年級學童犯錯、上課不會作答，老師就把學生雙手用童軍繩綁著懲罰。

蔡美瑤坦承有這件事，目前家屬已提告，但她剛剛上任，還沒有拜訪學生家長和學生，但有請校方持續關心此個案。

台東縣警局長陳錦坤表示，教師對學童手綁繩子，已涉及強制罪嫌，家長4月中旬已提告，本案警詢後4月25日已經移送台東地檢署偵辦。

林參天表示，近期台東校園安全學生霸凌問題嚴重，部分學校對於校園霸凌調查也不公平，教育處應該針對校園霸凌組專案小組，找出事實真相為孩子為家長爭取公道。

台東 提告 霸凌

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