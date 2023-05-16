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學界直指：英語、本土語難共存

聯合報／ 記者許維寧陳宛茜／台北報導

台大外文系特聘教授廖咸浩等學界日前發起連署，指雙語政策違背國家語言發展法的多語台灣精神，應暫停雙語政策，落實「多語台灣，英語友善」，學界認為依現制英語難和國家語言中固有的本土語共存、共榮。

台師大英語系兼任教授周中天說，英語被星國被列為官方語言，各民族母語雖受保障、納入學校課程，實際母語使用者愈來愈少，台灣若還認為母語在外語影響下能傳承，實在過於天真。東海大學外文系講座教授何萬順也說，二○一八年通過語發法，又提出二○三○雙語政策，雖名雙語、實則獨尊英語，要英語、國家語言並重實在難以想像。

此外，主導雙語國家政策的「雙語國家發展中心」設置條例草案引發抗議，以近全案保留黨團協商完成初審；主導閩南語等母語政策的「國家語言研究發展中心」草案卻幾乎同時獲行政院通過，台大語言學研究所教授江文瑜質疑，雙語國家發展中心僅是行政命令、目標卻與有法源的國家語言研究發展中心衝突。

據悉，文化部提出設置條例草案前，未與國發會討論定位與目標。文化部回應提出「國家語言研究發展中心設置條例草案」，期盼以設置專責單位積極改善各國家語言流失危機，與相關部會進行整合及分工；至於高中以下雙語、本土語言教學時數，尊重教育部權責。

▍延伸閱讀：

又多一個行政法人…國家語言中心是為保存語言還是規避監督？

國家語言 雙語政策 文化部

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