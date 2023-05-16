逾6成中學生 認雙語影響學習

雙語政策爭議不斷，學生團體EdYouth（聽見一○八課綱學聲）蒐集一○二五份中學生心聲，昨發布結果顯示，僅二成學生認為把英文融入其他學科，能提升對該學科興趣，逾六成學生認為用英文學習其他學科，恐影響該科學習成效。EdYouth要求政府全面檢討雙語政策，並將政策經費用於強化一○八課綱，優化既有部定英文課程，或支持各校開設語言選修課程。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，提升英語能力固然重要，但台灣社會並未普及使用英語交流，大多數非英語教師也未具備英語流暢的教學能力，急就章以英語教授其他科目，只會讓多數英語能力不夠好的學生上課「鴨子聽雷」。

全教總理事長侯俊良說，各界都肯定英語教育很重要，但競爭力不等於英語力，專業才是重點；教學現場正出現「雙語雙貧乏」現象，未來恐擴大學習雙峰現象，且雙語教師教甄錄取分數低於一般教師，部分縣市招考國文教師，對英文的要求竟比國文專業還高，未來恐充斥英語能力強、專業能力弱的教師。

EdYouth調查結果指出，僅四成學生認同學校英文老師授課方式、學校英文課對英文學習有幫助；另有五成學生不認同在其他科目進行雙語教學能讓英文變好；也有逾六成學生不認同把英文融入其他學科，會提升自己對該學科興趣，甚至其中高達近四成學生非常不認同。

調查報告撰寫成員、政治大學法律系學生許瑞兒說，雙語政策不僅是城鄉差距問題，光在單一班級內就會有差異；學習單科專業知識就要耗費大量心思，若用不熟悉的語言學習，恐會兩頭空。

EdYouth提三項訴求，要求政府全面檢討雙語政策、將政策經費用來優化既有英文課程，及政府制定兒少重大政策時，應讓學生參與表意。