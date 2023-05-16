雙語趕鴨子上架 教學現場做半套

「二○三○雙語政策」近期引發爭論。進一步檢視教育部前兩年執行成效，從小學到大學都出現亂象。有大學教師說，不少私立大學的法、商學院招生根本不看英文成績，學生入學後能上全英語課？有中小學基層教師自認「轉型」雙語只是趕鴨子上架，擔心拖累教學進度，只好用中文先教完，最後一節才雙語教學。

教育部雙語政策計畫重點 製表／趙宥寧 雙語政策首期自二○二一年起，四年要砸一二五億，教育部就有近百億。其中「大專校院學生雙語化學習計畫」，首期第一階段選出台大、中山、台師大和成大等四所重點培育學校，另有廿五校、四十一個重點培育學院，及卅七所普及提升學校，不少私大都獲補助。

台大副校長丁詩同上月在一場高教雙語教育論壇上說，有二成台大生英語能力達標可免修大一英文，但約二成學生須編入輔導班；另約三成五修完大一英文後，仍須進一步修習進階英文，才能修讀全英語課程（ＥＭＩ）。四成六推動全英語授課的教師反映，學生英文程度無法理解ＥＭＩ內容；校內課程問卷也顯示，三成學生自認無法在全英語下討論課堂主題。

入列普及提升學校的文化、大葉、中華大學等法、商、管理學院，因少子化衝擊，多科系招生已不採學測英文，但根據教育部績效指標，明年卻要有百分之五的大二和碩一生，修讀至少一個全英語課程。文大大眾傳播系主任王翔郁說，系上大二開設必修傳播英文，也開設必修傳播理論，就是為讓學生先上完部分中文課程，再上全英文課程。

雙語政策也砸錢在中小學，其中包括補助中小學在其他領域用英語教學，執行現況卻淪為「為雙語而雙語」。

某教師直言轉型只是配合政策、趕鴨子上架，每逢大學教授委員入校訪視幾乎靠「演戲」呼攏，等委員離開後，課堂又回歸往昔。也有國小教師透露，雙語教學會拖累教學進度，導致他最後決定先用中文教完，最後一節課才雙語教學。

宜蘭縣公正國小藝術雙語教師鄭祺怡也坦言，藝術課有非常多抽象概念，連用中文都不好解釋，只好在下達「打開電腦」、「打開課本」、「翻頁」等教學指令時或特定課程關鍵字，才使用英文。她還發現，多數教師未受雙語教學訓練，導致專業不足，另也缺乏雙語教材，以致各校只能獨自摸索。