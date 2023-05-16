新北輔導教師不足 1人負擔450人

新北近3年霸凌通報案件高達530件，但是成案僅130件，不到3成。其中新埔國中蕭姓主任遭家長指控霸凌柔道隊特教生，學校涉「師師相護」吃案，被監察院糾正。議員認為與學校包庇、輔導教師員額不足有關。教育局表示，本學年已增加19名輔導教師，未來會視需求繼續擴增員額。

板橋新埔國中受害學生家長指控，蕭姓主任長期照三餐帶學生到廁所、頂樓等陰暗、無監錄器拍攝的地方問話，體罰學生半蹲、撿垃圾等，學生幾乎崩潰，2021年暑假有40多名學生同時轉學，當初4人申訴遭霸凌，學校只受理2案，還吃案。

去年8月家長向監察院申訴，監委葉大華、王美玉調查指出，新埔國中調查未妥適及公平衡量受害學生或家長的證詞，就認定蕭無霸凌行為，衍生「師師相護」質疑，但不當管教構成兒少法「身心虐待」定義，新北教育局應督同新埔國中重啟調查，追究相關人員責任。

曾陪受害家長開記者會的國民黨市議員劉美芳說，新埔國中重視升學班，對學業較差的學生有偏見，又縱容不當管教，讓學生被逼走、轉學。重啟調查是遲來的正義，不應消極處理，否則霸凌被吃案恐成常態。

民進黨市議員黃淑君說，新北近3年霸凌成案不到30%，言語霸凌看不到的心傷更需要被重視。新北市平均每名輔導教師需要負擔450名學生，高中職平均約服務324人、國中405人、國小649人。校園霸凌層出不窮，但是新北成案比率低，孩子生活在高壓求學環境，教育局應積極檢討輔導量能。

新北市一名輔導教師私下透露，新北一間學校通常只有1、2名輔導教師，需要輔導學生一多壓力就變大，在第一線很辛苦，常要加班，希望教育局可以增加員額分擔。

新北市國小教師督導葉霜表示，不是只有輔導老師單打獨鬥，還會與家長、教師合作，如果校園初級輔導做好，輔導教師的壓力就不會很重，有些學校比較差，相對會辛苦。

教育局說，尚未收到監察院調查結果，將視監察院來函結果後續處置，當時接獲陳情就督導學校開會及啟動調查多次，也請學校密切注意學生狀況，有任何需求將啟動輔導機制。新北市三級輔導資源包括校內所有教師、專任輔導教師、學校社工師、學校心理師，以及跨單位醫療院所、行政局處等，會共同提升輔導工作效能，減輕輔導教師負擔。