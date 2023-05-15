新北市輔導教師平均負擔450人 議員喊壓力太重

新北市高中、國中、國小平均每名輔導老師要負責輔導450名學生。新北市議員黃淑君說，輔導老師負擔太重，壓力相當大，難以負荷所有霸凌通報事件，盼市府重視問題。新北市教育局回應，111學年度已增加19名輔導教師，未來會視需求繼續擴增校園輔導教師員額。

黃淑君表示，校園霸凌層出不窮，涉及範圍極廣，但是新北市霸凌成案比例低，孩子生活在高壓的求學環境，遇到困難時，最先求助的就是學校輔導老師，但新北輔導老師業務繁重，呼籲降低輔導生師比，讓孩子第一時間可夠得到最好的照顧。

黃淑君說，新北近三年霸凌通報案件高達530件，但是成案僅有130件，成案比例不到30%，霸凌案件種類極多，有的並非肢體衝突，而是言語霸凌，這種看不到的心傷更需要被重視。

黃淑君說明，新北市平均每個輔導老師需要負擔450名學生，高中職輔導老師平均約服務324人、國中輔導老師平均約服務405人、國小輔導老師平均服務649人，每位老師需要協助學生皆破100人，負擔極大。

黃淑君表示，新北市府教育局長應積極檢討新北市校內輔導量能，讓出現「心傷」的孩子第一時間可以受到照顧，避免走上絕路，在臨床心理師節的今天，呼籲可推廣「心理假」，讓心理諮商不再污名化。

新北市一名輔導教師私下透露，新北一間學校通常只有1至2名輔導老師，學校需要輔導的學生數量只要一多，副導教師的壓力就會變大，對他們在第一線的人來說其實相當辛苦，有時候連下班都還要加班處理相關事務，希望教育局可以增加輔導教師員額。

新北市國小教師督導葉霜表示，其實校園輔導問題並不是只有輔導老師一人單打獨度，還會與其他家長、教師合作，是一個系統性的，如果校園初級輔導做得好，輔導教師的壓力就不會很重，但有些學校做得比較差些，輔導老師就會相對辛苦。

教育局回應，新北市輔導人員聘用，均依學生輔導法及相關規定辦理，為減輕學校負擔，市府皆有擴充學校輔導人力，像是111學年度就有增置兼輔教師19人，未來會視需求持續擴編。

教育局表示，新北市學校輔導工作為校內所有教師、專任輔導教師、學校社工師、學校心理師，以及跨單位之醫療院所、行政局處等皆為三級輔導資源，會共同提升輔導工作效能，減輕單名輔導老師的負擔。