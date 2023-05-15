議員曝入學資訊網站個資外洩 北市教育局：13日晚間己修復

北市教育局上周開放長查詢台北市國中小入學資訊，市議員楊植斗指出，他接獲家長爆料，網站登入後修改就學編號，竟可以查到其他小朋友個資，雖然反映後網站已經修正，但擔心個資遭不肖人士利用，對此，教育局回應，目前網站已經更新完成，查獲13日凌晨0時至關閉登入功能期間，有36筆短時間內重複登入及重新整理，但不能斷定是異常登入盜取個資，須再確認。

楊植斗指出，上周開放家長查詢台北市國中小公告入學資訊，卻有人發現發現驗證網站後，修改就學編號竟查到其它小朋友入學資訊，包含姓名、戶籍地、設籍學校、設籍日期都查的到。

楊植斗表示，他上周六已要求教育局處理，當天網站關閉修補漏洞，避免孩子的個資持續洩漏，經搶修後已具安全阻擋功能，他也請市府查詢網站是否有不正常登入，並請警方介入調查。

楊植斗提醒家長，近日也許會有假冒學校的詐騙電話，提供孩子的學籍取信於家長，騙取財物，請大家務必小心。

教育局也說明，事情發生後，已於13日下午2時先關閉家長登入相關功能，並請系統廠商排查，進行網站安全性測試，當天晚上8點完成家長登入頁面安全性維護更新，目前網站家長註冊、登入相關功能，已恢復正常運作，並經安全性測試已具阻擋維護功能。

教育局說明，廠商系統主機Web server log調閱13日凌晨0時至關閉登入功能期間，僅能查出短時間內重複登入及重新整理的筆數計有36筆，無法確認一定就是異常登入盜取個資，教育局表示，系統漏洞造成民眾的不便十分抱歉，之後會要求廠商提高資訊安全防護，避免再次發生系統漏洞。