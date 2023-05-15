國中教育會考即將登場，國9考生一定非常緊張。 圖／李清宇攝影

家有即將上會考考場應戰的考生嗎？今年考場重新開放家長陪考，緊張的氛圍從考生擴大到家長，補教權威陳立老師提醒大家保持平常心，從心理、生活到應試……都要穩定思緒靜下心來，帶著自信心和進取心做各科最後衝刺，讓自己以最佳狀態進入考場！

112年國中教育會考即將在5月20日、21日舉行，台灣最大升學補教集團陳立教育創辦人陳立老師在考前最後衝刺提醒國9考生，第一次面對大型考試內心一定非常緊張，只要把握幾個原則：

首先維持「平常心」。面臨挑戰，最擔憂的就是因為太緊張而慌了手腳！記得提醒自己保持頭腦的清醒與靈活，拿到考卷先寫自己最有把握的三題，前10分鐘冷靜下來，舒緩過度緊張的情緒，讓自己以最佳狀態應試。

補教權威陳立老師，提醒考生保持平常心上考場。 圖／李清宇攝影

陳立老師希望考生帶三心應試，爸媽也要平常心陪伴。 圖／李清宇攝影

保持「進取心」。升學考試是一個競爭的過程，維持進取心讓自己有旺盛拚博的鬥志，在這場比試中 有更佳的表現，取得理想的成績。

最後堅持「自信心」。經過國中三年的努力，有自信的人，才能在考試當下完整發揮實力。無論題目是否得心應手，每個時刻都不慌不忙，全力以赴。

除了帶著平常心、進取心、自信心「三心」外，考生們還需要準備「二意」進考場，那就是「注意」和「旨意」。

陳立老師提醒考生，注意每個階段眼前的事。 圖／李清宇攝影

請「注意」跟考試有關的事。考前一天注意勘查考場，教室確實位置、桌椅，該攜帶的准考證、文具……都必須確實檢查過。注意考試當天的交通時間、氣候變化。進入考場後，專心眼前的考題，應答節奏、作答時間。

再來是「旨意」。近年來，考題朝向生活化、趣味化、情境化，情境式和題組式的題目屢屢登場，字數更是不少。所以，把握題目的重點正確判讀，精準抓到題目的「旨意」方能取得優異的成績。

陳立教育預祝各位考生考試順利、目標達成、金榜題名！

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