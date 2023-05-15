親近自然 向山學習 康橋六年級學生登雪山東峰勇敢築夢
康橋國際學校新竹、及新店青山兩校區，於5月7至12日舉辦「築夢康橋．圓夢雪東」登山活動，加上4月21日剛結束活動的林口校區，此次活動總計共有637位六年級學生參與，除了以身體力行的方式親近大自然學習生態知識外，學生也登頂雪山東峰領取畢業證書，為小學階段留下難忘的學習經驗！
康橋表示，圓夢雪山的菁英課程活動至今已逾十年，學生進行正式活動前，除了須參加六次的行前山訓，每週也會安排學生進行體能訓練，如負重登階、長跑長泳等累積體能基礎，此外也在探索教育課程裡學習登山知識，建立無痕山林的觀念，強化學生對山林的基本概念，才能從容面對日後極具挑戰的登山活動。
出發前的誓師大會上，青山校區許銘欽校長勉勵學生， 人生成功有很多方式，學校安排了菁英課程的挑戰，不僅讓大家勇敢走出舒適圈，感受自我蛻變的圓夢旅程，更讓大家體驗群山的高度，培養超越困境、再創巔峰的學習視野！
而新竹校區楊美伶校長則表示，期盼小勇士們都能發揮互助互信的團隊精神，運用行前所累積的體能與技巧，堅定前行；更期許大家在圓夢過程中，能心懷感恩與謙卑，並以嚴謹態度面對大自然，實踐「敬山、靜山、淨山」的內涵，祝福孩子都能登頂成功！
康橋表示，因近年雪山三六九山屋的整修改建，只好將活動調整成至雪山東峰，為了讓登山活動具有更豐富的教育意義，過程中也結合了自然生態導覽，透過探索走讀、觀察互動，讓學生擁有走出教室外的五感體驗，使得學習更能貼近生活。
學校以多元豐富的活動與主題課程，培養孩子跨領域的素養能力，在不同真實情境中，期許學生跨出舒適圈、培養解決問題的能力，同時也鼓勵大家過程中懂得探索自我，擁有不同的學習體認與成長！
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