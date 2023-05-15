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獨／作業報告被轟下台成績零分 東海EMBA班師生互喊被霸凌

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民眾黨提名參選台中市北屯區市議員落敗的林欣德指控自己在就讀東海大學EMBA先修班時被公審霸凌。圖／取自林欣德臉書
民眾黨提名參選台中市北屯區市議員落敗的林欣德指控自己在就讀東海大學EMBA先修班時被公審霸凌。圖／取自林欣德臉書

東海大學EMBA班傳出霸凌？曾獲民眾黨提名參選台中市北屯區市議員落敗的林欣德指控，他去年就讀東海大學推廣部EMBA先修班時，老師許恩得在課堂上以公審方式「霸凌」他，最後以零分當了他，讓他為此失眠、焦慮，深感心中受傷，但投訴學校和教育部，調查卻緩不濟急，肯定無法在下個月畢業前獲得平反，因此決定向媒體公開此事。

目前擔任東海大學EMBA主任的許恩得對林欣德的指控頗覺委屈，他說自己教書30年使命未變，就是想藉由教育學生來改善社會，並只是做自己本份的工作，難導不能當掉學生？他認為自己才是被霸凌，並感覺遺憾。

東海大學今聲明說，該案是對課業要求及成績認知的差異，並不存在霸凌問題，且學生已申訴，將依照申訴委員會之決議辦理。

林欣德說，他去年8月11日上許恩得的會計學觀念與應用課時，原要上台報告作業10分鐘，但5分鐘就被許轟下來，許還向全班50多位同學說，要大家感謝他，因為大家原本是要扣分的，但因為他的作業不交又講的不好，所以大家改為加分。但事實上，他不但有交兩頁PPT作業，也從不缺課。

他說，許恩得還請大家拿出A4紙，要求針對他「如何避免踩到地雷股」的報告評比，認為他報告的內容和方式對的打圈、錯的打叉。同學們知道這樣不妥，無人依許的要求執行，他也建議老師不要這樣做。許說沒有針對誰，只是想要了解大家的看法。此事在課堂上雖不了了之，但他去年底查閱成績才知自己被打了零分，該科被當。

林欣德說，許恩得在去年7月學期開始時，曾因所用的PPT簡報內的英文專有名詞過多，被同學建議調整，他也舉手附議，後來許還被人向校方投訴。他猜測，可能被許懷疑被投訴是他所為，他才因此被公開霸凌、成績零分。

他說，他的作業有交、每堂課都到，卻仍被霸凌，心情十分沮喪，心裡經常過不去，但因為要參選，也就暫未處理。3月他向東海學生申訴委員會提出成績不公和被霸凌一事，但委員會只受理成績，不受理霸凌。他因此轉向教育部反霸凌專線投訴，教育部雖立案調查，但要到6月底才開第一次調查會議，但6月11日畢業典禮就過了，他肯定無法如期畢業。

許恩得說，他規定的作業需要計算、分析才有結論，但林欣德未依規定寫，視為未交，而口頭報告內容也因與規定內容無關，課堂參與分數也拿不到。也因此，林欣德在報告時，他要林對無關的內容不必浪費時間。

至於有沒有要求課堂上所有學生對林的作業評比？許恩得說，他有說明不是針對林欣德，而是想要瞭解學生們的看法，且調查內容並未公布。

東海大學EMBA主任許恩得認為自己才是被霸凌。圖／取自東海大學網站
東海大學EMBA主任許恩得認為自己才是被霸凌。圖／取自東海大學網站
林欣德的會計學觀念與應用課學分被當。圖／林欣德提供
林欣德的會計學觀念與應用課學分被當。圖／林欣德提供

霸凌 東海大學 林欣德

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