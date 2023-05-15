獨／作業報告被轟下台成績零分 東海EMBA班師生互喊被霸凌

東海大學EMBA班傳出霸凌？曾獲民眾黨提名參選台中市北屯區市議員落敗的林欣德指控，他去年就讀東海大學推廣部EMBA先修班時，老師許恩得在課堂上以公審方式「霸凌」他，最後以零分當了他，讓他為此失眠、焦慮，深感心中受傷，但投訴學校和教育部，調查卻緩不濟急，肯定無法在下個月畢業前獲得平反，因此決定向媒體公開此事。

目前擔任東海大學EMBA主任的許恩得對林欣德的指控頗覺委屈，他說自己教書30年使命未變，就是想藉由教育學生來改善社會，並只是做自己本份的工作，難導不能當掉學生？他認為自己才是被霸凌，並感覺遺憾。

東海大學今聲明說，該案是對課業要求及成績認知的差異，並不存在霸凌問題，且學生已申訴，將依照申訴委員會之決議辦理。

林欣德說，他去年8月11日上許恩得的會計學觀念與應用課時，原要上台報告作業10分鐘，但5分鐘就被許轟下來，許還向全班50多位同學說，要大家感謝他，因為大家原本是要扣分的，但因為他的作業不交又講的不好，所以大家改為加分。但事實上，他不但有交兩頁PPT作業，也從不缺課。

他說，許恩得還請大家拿出A4紙，要求針對他「如何避免踩到地雷股」的報告評比，認為他報告的內容和方式對的打圈、錯的打叉。同學們知道這樣不妥，無人依許的要求執行，他也建議老師不要這樣做。許說沒有針對誰，只是想要了解大家的看法。此事在課堂上雖不了了之，但他去年底查閱成績才知自己被打了零分，該科被當。

林欣德說，許恩得在去年7月學期開始時，曾因所用的PPT簡報內的英文專有名詞過多，被同學建議調整，他也舉手附議，後來許還被人向校方投訴。他猜測，可能被許懷疑被投訴是他所為，他才因此被公開霸凌、成績零分。

他說，他的作業有交、每堂課都到，卻仍被霸凌，心情十分沮喪，心裡經常過不去，但因為要參選，也就暫未處理。3月他向東海學生申訴委員會提出成績不公和被霸凌一事，但委員會只受理成績，不受理霸凌。他因此轉向教育部反霸凌專線投訴，教育部雖立案調查，但要到6月底才開第一次調查會議，但6月11日畢業典禮就過了，他肯定無法如期畢業。

許恩得說，他規定的作業需要計算、分析才有結論，但林欣德未依規定寫，視為未交，而口頭報告內容也因與規定內容無關，課堂參與分數也拿不到。也因此，林欣德在報告時，他要林對無關的內容不必浪費時間。