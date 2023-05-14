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新北國小特教代理老師多 高達36％

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市特教生人數逐年增加，民代認為要增加師資人數及相關預算。示意圖／新北市教育局提供
新北市特教生人數逐年增加，民代認為要增加師資人數及相關預算。示意圖／新北市教育局提供

新北110學年度特教生人數共有1萬1880人，比106學年度增加30％，但新北國小特教代理老師比率高達36％、333人，議員質疑，如何讓家長安心？教育局昨天表示，代課老師數量較多，是因為每年平均有數十名教師調任至外縣市或是退休，會先求穩定人力，再逐步提升正式教師比率。

特教生議題在日前議會總質詢也引發討論，議員籲教育局讓具特教合格教師資格的代理老師轉正式，才能讓特教生好好被照顧，市長侯友宜當時回應，特教老師非常重要，學齡前是重要時刻，會責成教育局逐年補足特教老師。

教育局統計，特教生人數從106學年度8925人，至110學年度增長為1萬1880人，5個學年度歷年平均增加500名特殊生。國小正式特教老師有586人，代理老師333人，其中卻有8位代理老師不具特教資格、77位特教老師不具教師資格。

議員李倩萍表示，2018年監察院曾指正過，新北市特教正式老師比率是六都最低，任用代理老師比率最高，去年各級學校總體特教老師代理比率雖降到29.6％，但國小特教代理老師比率仍高達36.2％，學齡前的特教代理老師比率24.7％，學齡前44位特教代理老師，具合格特教教師資格居然只有2位。

李倩萍認為，特教生逐年在增加，且特教生要花時間與老師建立信賴感。目前有321位特教代理教師具特教教師資格，如能讓他們轉正，相信會讓特教生獲得更好的教育品質，另外，從106學年度至今，新北市特教預算僅增加14%，這部分市府應該要優先關注。

教育局表示，過去4年增置108班、共232名特教老師，讓逐年增加的特教生獲得最妥善的照顧與服務，先求有穩定人力，再逐步提升正式教師比率。依據2022年底統計，正式特教老師比率已提升至70.4％。

教育局表示，為加速提升正式教師比率，未來將透過擴大教甄開缺數量及開設公費生專班，加速提升正式教師比率。另外，新北市2022年度特教經費占教育總經費比率為5.47％，符合特殊教育法第9條規定，未來將參酌服務學生數來增加特教預算，以保障特教生受教權益。

教育局 議員

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