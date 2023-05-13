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木工名校公東高工財務惡化列專輔 總統蔡英文協助解決

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知名木工學校私立公東高工因財務惡化，日前被教育部列為專案輔導學校，引起各界關心。今天總統蔡英文參加第八屆「總統與高中生面對面論壇」，遇到公東高工師生代表時，當場允諾將協助學校解決問題度過難關。記者尤聰光／攝影
台東知名木工學校私立公東高工因財務惡化，日前被教育部列為專案輔導學校，引起各界關心。今天總統蔡英文參加第八屆「總統與高中生面對面論壇」，遇到公東高工師生代表時，當場允諾將協助學校解決問題度過難關。記者尤聰光／攝影

台東知名木工學校私立公東高工因財務惡化，日前被教育部列為專案輔導學校，引起各界關心。今天總統蔡英文參加第八屆「總統與高中生面對面論壇」，遇到公東高工師生代表時，當場允諾將協助學校解決問題度過難關，讓老師感動「快哭了」。

公東高工室內設計科主任謝甄芸說，今天她和幾位校友及學生代表學校參加第八屆「總統與高中生面對面論壇」，活動結束合照時，打算要送總統學校製成的零碳木屑貓沙，沒想到才向總統開口說「我是公東高工」，總統即回說「我知道，我知道，前幾天我知道你們的事」。

謝甄芸說，總統接著就說「放心！我會協助幫你們學校解決問題」。隨後總統趕赴下個行程，雖然零碳木屑貓沙沒送成，不過，總統的這席話，讓她當下感動的快哭了，原來總統有在關心學校的事，她立刻把這消息報告給校長及前任校長。

前校長藍振芳也在他個人臉書貼文寫道「就在剛才，蔡總統跟我們公東高工的甄芸主任及校友學生當面多的話，在公東高工最困難危急的時刻，聽到總統這樣說，相信所有公東人，所有關心公東高的人，都會很感動。」

近幾年受少子化影響，公東高工招生遇上困難，導致收入短少，財務出現問題，教育部上個月27日開第13次私校退場審議會，以2票之差將公東高工列為專案輔導學校，給予2年改善期，若逾期未改善將命停招。消息曝光後，引起各界關心。

校長李恭榮說，學校目前可處理土地資產逾8000萬元，且董事會已決議通過可以出售，目前每天都有人詢問，若順利完成，學校不僅清償所有負債，還有數千萬的結餘款，可當校務基金。「公東只會更好不會退場」。

由於公東高工是台東頗具知名私立技職學校，尤其木工技能獲獎無數，享譽國內外，培育無數木工人才，總統蔡英文也曾在2017年參訪學校，對學校校外參賽成績及同學的每件作品都留下深刻的印象，也在同學木工作品上簽名。

公東高工前校長藍振芳也將總統蔡英文要協助學校消息，在他個人臉書貼文分享。記者尤聰光／翻攝
公東高工前校長藍振芳也將總統蔡英文要協助學校消息，在他個人臉書貼文分享。記者尤聰光／翻攝
總統蔡英文曾在2017年參訪公東高工，對學校校外參賽成績及同學的每件作品都留下深刻的印象，也在同學木工作品上簽名。記者尤聰光／翻攝
總統蔡英文曾在2017年參訪公東高工，對學校校外參賽成績及同學的每件作品都留下深刻的印象，也在同學木工作品上簽名。記者尤聰光／翻攝

蔡英文 台東 教育部

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