新北特教生人數5年增加30％ 議員籲增加師資及預算
新北110學年度特教生人數共有1萬1880人，比106學年度增加30％，但新北國小特教代理老師比例高達36%、333人，其中8位代理老師不具特教資格、77位特教老師不具教師資格。民代質疑，這樣的師資如何讓家長安心？教育局表示，過去增加特教232名教師，先求有穩定人力，再逐步提升正式教師比例。
根據新北各級學校特殊教育學生資料統計，特教生人數從106學年度8925人，至110學年度增長為1萬1880人，5個學年度歷年平均增加500名特殊生。而國小正式特教老師有586人，代理老師333人，其中卻有8位代理老師不具特教資格、77位特教老師不具教師資格。
新北市議員李倩萍表示，2018年監察院曾指正過，新北市特教正式老師比例是六都最低，任用代理老師比例最高，去年新北市總體特教老師代理比例雖降到29.6％，但國小特教代理老師比例高達36.2％，學齡前的特教代理老師比例24.7％，而學齡前44位特教代理老師，具合格特教教師資格居然只有2位。
李倩萍認為，特教生逐年在增加，且特教生要花時間與老師建立信賴感。目前有321位特教代理教師具特教教師資格，如能讓他們轉正，相信會讓特教生獲得更好的教育品質，另外，從106學年度至今，新北市特教預算僅增加14%，這部分市府應該要優先關注。
教育局表示，過去4年增置了108班、共232名特教老師，讓逐年增加的特教生獲得最妥善的照顧與服務，先求有穩定人力，再逐步提升正式教師比例。依據2022年底統計，正式特教老師比例已提升至70.4%，代課老師數量較多，是因為每年平均有數十名教師調任至外縣市或是退休，導致正式教師流失。
教育局表示，為加速提升正式教師比例，未來將透過擴大教甄開缺數量及開設公費生專班，加速提升正式教師比例。另外，新北市2022年度特教經費佔教育總經費比率為5.47％，符合特殊教育法第9條規定，未來將參酌服務學生數來增加特教預算，以保障特教生受教權益。
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