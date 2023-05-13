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文字學大師許學仁病逝 教長潘文忠證實：感謝一生奉獻華語

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
許學仁為台灣研究戰國文字的專家，也擔任教育部國語字典、異體字字典的總主編，公視一字千金節目的指導專家。圖／取自台灣國家圖書館網站
許學仁為台灣研究戰國文字的專家，也擔任教育部國語字典、異體字字典的總主編，公視一字千金節目的指導專家。圖／取自台灣國家圖書館網站

文字學大師、國立東華大學中國語文學系教授許學仁昨天辭世，享壽71歲。許學仁曾擔任公視節目《一字千金》指導專家，亦曾擔任教育部國語字典總主編，教育部長潘文忠今天指出，許學仁也擔任教育部國家語言推動委員會委員，傳承珍貴的語言文化，感謝許學仁對華語文教育的貢獻。

潘文忠證實國內文字學大師許學仁昨晚因病離世，潘文中指出，許學仁任教於東華大學，除長期投入語言領域的研究與教育，也投身辭典編撰工作，曾任國家教育研究院國語辭典編輯委員會總編輯，國語辭典維護小組召集人、教育部異體字字典總編輯。

潘文忠也表示，也為了傳承珍貴的語言和文化，許學仁也擔任教育部的國家語言推動委員會委員、全國語文競賽評審長達十餘年，更樂意將他一生積累豐富的文學涵養與更多好朋友分享，也在節目《一字千金》擔任指導，與觀眾們說文解字。

潘文忠說，再次感謝許學仁教授一生對於華語文與教育的貢獻，這些在語文領域留下的沃土，相信在未來，一定會為相關領域的教育與研究，滋養出更多新的可能。

許學仁專精文字學、訓詁學、出土文獻學等，一生研究文獻、文字考據，曾於節目《一字千金》親自為民眾解說，拉近大眾與國學的距離。

國家語言 教育部 潘文忠

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