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花蓮體中去年爆出霸凌 縣議員質疑獎懲都不符規定

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員周駿宥今天質詢時，關切花蓮體中霸凌案後續發展。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員周駿宥今天質詢時，關切花蓮體中霸凌案後續發展。記者王燕華／攝影

花蓮縣立體育高中去年爆發同學間言語、肢體霸凌，事後加害者被記過、受害者轉校，但餘波盪漾，縣議員周駿宥今天質詢指出，校方處分不符校規應記1大過規定，只記2小過，另也有獎學金未依相關辦法發放情事，獎懲都不合規定；校方回應，經委員會開會後共識決，外界有疑慮會檢討。

周駿宥表示，體中霸凌案在受害者離開學校後已告一段落，但後續發生加害者家屬指控教官、導師不當管教，雖未成立，但教官被迫提前退休、導師遭調職，受害者家屬認為依校規，加害者行為應被記1大過，卻只記2小過，懷疑是因為記大過就不能領獎學金。

他還提到，依據「花蓮體中就讀獎學金標準表」，籃球、棒球、輕艇隊設籍花蓮縣且符合規定，可領取每月2000元生活津貼，卻有發放給外縣市學生的情形。

「這是制度面的問題」周駿宥說，獎懲都要依規定，功過可相抵，讓學生努力爭取好表現，「是不是校方的憐憫讓學生行為超過」，教育處應介入關心。

花蓮體中校長古基煌事後受訪說明，當事教官退休與導師調職的人事異動，單純是整體教學考量，絕非秋後算帳；因體中生源無法全部來自縣內，經校內獎學金委員會討論後放寬發放，曾修改規則後呈報縣府，但被退回，還在修正中，外界有疑慮願檢討。

至於霸凌事件，古基煌解釋，獎懲委員會調查確認有不當行為，斟酌案件狀況、學生未來發展可能性，由委員集體決議予以2小過處分，校規有彈性，且是共識決，並非校長一人決定。

教育處代理處長翁書敏表示，校規、學生獎懲作業要點都經過校務會議討論跟修正，針對議員提到不恰當的部分，會與校方討論，並檢視獎學金審查機制、作業規範，讓校規更符合實際，發放獎學金符合法令規定。

花蓮縣議員周駿宥今天質詢時，要求縣府教育處了解花蓮體中獎懲相關機制和教育方針。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員周駿宥今天質詢時，要求縣府教育處了解花蓮體中獎懲相關機制和教育方針。記者王燕華／攝影

花蓮 教官 霸凌

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