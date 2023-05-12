2023東京威力科創機器人大賽 百萬大獎等你拿
東京威力科創（TEL)為積極投入人才培育，提供學子實現夢想的舞台，連續八年舉辦機器人大賽（TEL Robot Combat），今年祭出高額獎金、補助款共計超過百萬元，邀集各地大專院校生一同來挑戰。
東京威力科創表示，為提升參賽挑戰性，今年賽制全新改版，首次以「飛盤」做為比賽主軸，考驗參賽者對於大型機器人動作的掌握度、移動能力、精準度與穩定度，期待全台大專院校生組隊秀出精彩表現。
東京威力科創進一步指出，不僅賽事令人耳目一新，場地也全面升級，最終入選隊伍將於高雄駁二藝術特區占地逾400坪的超大舞台進行決賽；另外為鼓勵同學踴躍參賽，獲獎隊伍除了可抱回高額獎金，入選決賽的各隊皆可獲得4萬元的材料補助費。
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