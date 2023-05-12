2023東京威力科創機器人大賽 百萬大獎等你拿

找到學習目標，有助於激發孩子的學習動力。對孩子來說，最具體的學習目標莫過於，想念哪間學校。「當孩子有了『心目中』的第一志願，他們就會願意努力到最後一刻，不會一下子就放棄。」 每年考試放榜，不

2023-05-11 15:54