教育再公共化聯盟成立 籲國人備戰「必要時使用槍枝的準備」

明年初總統、立委選舉將至，為把握黃金遊說期，教育界人士近日組成「教育再公共化聯盟」，今天召開成立記者會，提出少子化因應、教育各階段公共化等訴求，聯盟也關注全民國防教育，認為國人須做好面對戰爭的準備，以及必要時使用槍枝的準備，才能真正威懾外侮、自救而救人。

多個非營利組織、學者、教師和學生組成教育再公共化聯盟，爭取教育公共化、平等化權益。台灣家長教育聯盟常務監事謝國清表示，國內正面臨高齡和少子化狀況，國家砸了經費仍無法遏止；又國家也興建社會住宅，仍無法解決年輕人買房困境，聯盟採取中間偏左的路線，盼推動各領域走向公共化。

聯盟提出五大訴求，盼適當立法因應新生兒縮減潮，建議政府預算每年賸餘存於「教育發展基金」；以中央教育發展基金支撐學前教育成為公共服務，並依照家庭狀況調整資源配置；也盼推動自主學習公共化，打造以學習者為中心的的公共化學習，同時鼓勵大學、高中職乃至於職訓機構共同推動終身學習公共化；再者，也提議合理加課資本利得稅，並跨界推動全民國防、居住正義、長照等議題。

聯盟設有10個議題小組，發展全民國防教育組召集人任懷鳴表示，俄烏戰爭讓聯盟驚覺全民國防教育的重要性，台灣學校教育、社會民防教育一直都有推動國防教育，但不被重視，盼透過聯盟的努力與遊說，讓政府動起來。

任懷鳴指出，中共要打台灣非空穴來風，國內卻長久以來陷入口水戰，代表國人多持逃避心理，希望國人體認到備戰才能實戰。

任懷鳴表示，國人應做好必要時用槍的準備、熟悉槍枝使用方法，台灣仍是禁槍社會，人民拒斥戰爭或有排斥心理，但若有更多民眾知道使用方式，並接受槍枝可作為防衛和自救的工具，就有望突心理障礙以此備戰。備戰並非只有軍人承擔，根據國外兵推，美日參戰確實可能遏止中共侵台，但前提是國人需堅持抵禦外侮。

任懷鳴說，聯盟已和社區大學商量課程規畫，未來也將拜訪黑熊學院等民間組織，討論合作機會。宜蘭縣人文國民中小學校長周樂生則分享，校內全民國防教育結合自然課程，如透過物理學討論槍枝結構，藉由化學知識討論火藥等。

特定向青年學習組召集人楊筱薇指出，全民國防教育存在逾20年，應改善過去未落實完善的狀況，也希望國人可體會到，國防議題非黨派之爭，而是每個人都應該面對的問題。