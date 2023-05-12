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反對普發自學補助 教團憂帶動「逃離學校」產業

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

全國有超過一萬名國中小學生，是在非學校型態接受教育的自學生，不過現行政府僅補助學校型態的國中小自學生以及自學高中生，時代力量黨團要求針對實驗教育自學生政府應一律給予學費補助。不過全教總認為，此舉恐變相鼓勵更多家長選擇逃離學校；但自學團體則認為，不應讓經濟因素，影響選擇實驗教育的權益。

根據實驗教育三法，實驗教育分為學校型態、公立學校委託私人辦理及非學校型態，非學校型態又區分為個人、團體、機構。政府近年補助公立實驗國中小學費，亦補助私立高中、自學生一學期二點四萬至三點五萬元學費，但國中小自學生則無。

立法院教育文化委員會日前審議「國民教育法」時，時代力量黨團即要求針對實驗教育自學生政府應一律給予學費補助，以保障教育選擇權。

不過全教總理事長侯俊良指出，落實學費補助恐變相鼓勵更多家長逃離學校，甚至進一步帶動「協助逃離學校」的產業。況且學習領域多會延伸相關產業，如補習班可能嗅到商機，針對家長需求開出各式課程、自學上課，反而可能產生階級固化的副作用。

自學教父陳怡光則表示，想投入自學的家庭不該因經濟狀況受限，政府不補助才可能導致階級固化。自主學習促進會理事長朱佳仁說，很多自學孩子真的待不住了才會嘗試脫離體制，應給家庭一條路，不讓經濟成為選擇管道的阻礙。

時代力量 小學生

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