北市教師研習 柯南式讀報、寫SDGs教案

聯合國永續發展目標SDGs日益受重視，也列入我國課綱，為讓老師更有效幫助學生了解相關議題？好讀周報11日邀請SDGs專家何昕家從選定主題、討論擴散、聚焦收攏，引導北市讀報教育老師如何透過讀報，解析議題，帶領為新世代世界公民開啟未來之窗。

何昕家目前是台中科技大學通識教育中心副教授，曾協助教育部編撰「永續發展目標SDGs教育手冊」。他昨天先以「脈絡與教育對話」為題，從人類發展過程談永續脈絡，下半場則是讓各組選一篇新聞，透過蜂巢圖完成教學計畫。

從2000年開始，聯合國提出8大發展目標，將關注焦點從經濟轉向生態，2015年再修正成SDGs 17項目標，如今SDGs已是產官學都關注的焦點。何昕家強調，這個議題不是偶然出現，而是順著人類發展而慢慢浮現的議題。

好讀周報為每組提供的「備課包」，除了15種學習單，還有十多篇好讀周報刊登過、SDGs相關新聞。何昕家請各組老師選一篇作為主題，小組成員閱讀後，一起找出對應的SDGs細項，核心理念、活動目標、關鍵字與觀點等，把蜂巢圖上的提問填滿，再搭配完成備課單的「擷取訊息、廣泛理解、發展解釋、統整解釋」，最後上台說明成果。

與會四組挑選的主題包括〈TikTok讓我病〉、〈育兒爸爸〉、〈世界廁所日〉、〈歐洲出招拼節能〉，分別對應SDGs的 3、5、6、7項。雖然〈TikTok讓我病〉對應「良好健康與社會福祉」，但是老師卻希望透過媒體識讀，教同學如何辨別影片的正確性，不被「演算法」綁架，找出適合自己閱聽的影片與訊息。

〈育兒爸爸〉組緊扣性別平等，老師要同學回家觀察「家事都是誰做？」，並透過角色交換，體會不同性別在家事的付出。〈世界廁所日〉組除了了解「潔淨水資源與衛生」，也要學生親身體驗不同公廁的乾淨差異。〈歐洲出招拼節能〉則引導學生直面生活細節，並了解各國用電方式與電價，從中學習珍惜能源。

何昕家表示，教案設計最難的部分在「教學核心理念是什麼？如何找出對應的SDGs細項」，前者緊扣整份教案的走向，後者則會隨著閱讀的深淺而改變，「不要每個都想放，只要找定一個目標，就能設計出很棒的教案」。