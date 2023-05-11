快訊

台中造勢晚會 郭台銘走「韓流」模式：讓台灣賺大錢

立委提自學補助應普發 學者：莫讓經濟影響選擇權

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政府近年補助公立實驗國中小學費，亦補助私立高中、自學生一學期2.4萬至3.5萬元學費，但國中小自學生則無補助。示意圖。圖／聯合報系資料照片
政府近年補助公立實驗國中小學費，亦補助私立高中、自學生一學期2.4萬至3.5萬元學費，但國中小自學生則無補助。示意圖。圖／聯合報系資料照片

立法院教文會審議國民教育法，時代力量黨團要求對參加非學校型態實驗教育自學生，政府應一律給予學費補助，保障教育選擇權。但全國教師工會總聯合會今（5/11）指出，若真落實補助，恐變相鼓勵更多家長選擇逃離學校，甚至進一步帶動「協助逃離學校」產業，但自學團體則認為，法律賦予人民接受國民教育的權利，不應讓家庭背景影響選擇實驗教育的權益。

根據實驗教育三法，實驗教育分為學校型態、公立學校委託私人辦理及非學校型態，非學校型態又區分為個人、團體、機構。政府近年補助公立實驗國中小學費，亦補助私立高中、自學生一學期2.4萬至3.5萬元學費，但國中小自學生則無補助。

全教總今天指出，若真落實學費補助，恐變相鼓勵更多家長選擇逃離學校，甚至進一步帶動「協助逃離學校」的產業，屆時要甄別或剔除，恐需耗費更多人力成本。學習相關領域多會延伸出相關產業，如同補習班可能嗅到商機，針對家長需求開出各式課程、自學上課，業者實則看上的是政府補助，反而讓補助淪為對價商機。

「自學教父」陳怡光推動實驗教育多年，他指出，111學年參與自學的學生僅佔所有學生中的0.5%，有需求、想走自學一途的家庭本來就是少數，多不會為了看上補助才投入自學；又法律賦予人民接受國民教育的權利，想投入自學的家庭不該因為經濟狀況受限，若政府不補助，才可能導致階級固化。

陳怡光也說，近年愈來愈多人投入自學，而針對非學校型態的實驗教育，教育部也訓練一批審議委員，每一案均經過審議、把關，確保真正具備教育成效和目的。

自主學習促進會理事長朱佳仁也指出，台灣多數家庭仍傾向和群體一樣，很多自學家庭多是孩子真的待不住了，才會嘗試脫離體制、出來喘口氣，此時確實應該給家庭一條路，透過補助適度給予選擇，不因為經濟因素成為選擇管道的阻礙。

補習 全國教師工會總聯合會 教育部 自主學習 時代力量

延伸閱讀

缺避車彎人行道陡 立委賴品妤盼改善樟小通學路

立委質疑警車未禮讓行人網批濫權 中山警說明案情滅火

國民黨嘉義市立委提名作業開跑 4人民調競爭只能行銷禁相互攻訐

2024立委戰嘉縣藍營公開4名非綠聯盟 將推一人戰陳冠廷

相關新聞

85歲李家同自曝罹癌仍心繫學子 笑揭妻子暖舉「因病得福」

清大榮譽講座教授李家同今指出，前陣子做了攝護腺切片檢查，經醫生通知罹患癌症，但癌細胞是否擴散還需檢查。他也表示，目前沒有...

明道大學欠薪3個月 教職員自救會二度聲請支付命令

明道大學被教育部列為專案輔導學校，財務狀況仍未改善，最近3個月沒發薪水，39名教職員一狀告上法院，二度聲請支付命令；校方...

反對普發自學生學費補助 教團憂帶動「逃離學校」產業

立法院教育文化委員會日前審議國民教育法，少數條文保留協商，時代力量黨團要求對參加非學校型態實驗教育的自學生，政府應一律給...

意外考出佳績的「黑馬」勝在心態——資深國中老師、校長給考生的建議

找到學習目標，有助於激發孩子的學習動力。對孩子來說，最具體的學習目標莫過於，想念哪間學校。「當孩子有了『心目中』的第一志願，他們就會願意努力到最後一刻，不會一下子就放棄。」 每年考試放榜，不

少子化技職體系成退場重災區 恐釀中階技術人才缺口

教育部統計，111學年度全台高中職學生比例高職47.6%、高中52.4%，升學輔導平台大學問指出，近五年來國中應屆畢業生...

基隆39國小啟動Podcast專案 美學、語文和生活多元學習

因應現代數位學習，基隆市政府與「好好聽FM」合作，結合新興數位載具與傳播方式，運用Podcast形式，為39所國小學生推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦