立委提自學補助應普發 學者：莫讓經濟影響選擇權

立法院教文會審議國民教育法，時代力量黨團要求對參加非學校型態實驗教育自學生，政府應一律給予學費補助，保障教育選擇權。但全國教師工會總聯合會今（5/11）指出，若真落實補助，恐變相鼓勵更多家長選擇逃離學校，甚至進一步帶動「協助逃離學校」產業，但自學團體則認為，法律賦予人民接受國民教育的權利，不應讓家庭背景影響選擇實驗教育的權益。

根據實驗教育三法，實驗教育分為學校型態、公立學校委託私人辦理及非學校型態，非學校型態又區分為個人、團體、機構。政府近年補助公立實驗國中小學費，亦補助私立高中、自學生一學期2.4萬至3.5萬元學費，但國中小自學生則無補助。

全教總今天指出，若真落實學費補助，恐變相鼓勵更多家長選擇逃離學校，甚至進一步帶動「協助逃離學校」的產業，屆時要甄別或剔除，恐需耗費更多人力成本。學習相關領域多會延伸出相關產業，如同補習班可能嗅到商機，針對家長需求開出各式課程、自學上課，業者實則看上的是政府補助，反而讓補助淪為對價商機。

「自學教父」陳怡光推動實驗教育多年，他指出，111學年參與自學的學生僅佔所有學生中的0.5%，有需求、想走自學一途的家庭本來就是少數，多不會為了看上補助才投入自學；又法律賦予人民接受國民教育的權利，想投入自學的家庭不該因為經濟狀況受限，若政府不補助，才可能導致階級固化。

陳怡光也說，近年愈來愈多人投入自學，而針對非學校型態的實驗教育，教育部也訓練一批審議委員，每一案均經過審議、把關，確保真正具備教育成效和目的。

自主學習促進會理事長朱佳仁也指出，台灣多數家庭仍傾向和群體一樣，很多自學家庭多是孩子真的待不住了，才會嘗試脫離體制、出來喘口氣，此時確實應該給家庭一條路，透過補助適度給予選擇，不因為經濟因素成為選擇管道的阻礙。