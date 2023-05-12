「不做就不會挫敗」的厭世 Z世代反問大人：我們何曾被允許失敗？

能代表你所處年代的一首歌是什麼？知名廣播主持人馬世芳於大學校園中任教，每學期從報告中收集學生們認為「最能代表我這代人的一首歌」。日前，他分享就讀於台大社會學系的楊宇澤同學所撰寫的報告，內容令馬世芳印象深刻，也引起眾多人的共鳴。文中楊宇澤推薦了一首講述失敗的歌曲，娓娓道出作為高材生及Z世代的集體心境。

楊宇澤誕生於千禧年後、成長於有些經濟和文化資本的中產階級，電子設備和網路已經是一件很平常的事情，小學以後，社群媒體更是黏到了人的手指上。他自認並非頂尖聰明，卻蠻會念書考試，受益於台灣的升學制度，卻也同時為此受苦，現在每天在椰林大道上淋雨和騎車，讓他想點播歌手許含光的歌曲《25》。

為何選擇這首歌曲代表Z世代？他道出背後故事。《25》被完成於歌手許含光滿25歲生日前的十幾分鐘，前不久，許含光才剛參加中國的選秀節目，不過過程不太愉快，給了他在音樂路上很大的打擊；然而在更早以前，許含光在高中音樂性社團風生水起，18歲就簽約經紀公司，當時對於未來，肯定滿溢著美好想像，直到後來一次受訪，他才講過「自己從來沒想過長大後會變成這個樣子」。

「而《25》說白了，是一首關於失敗的歌。」楊宇澤在報告寫道，越是在升學主義下受利的人，越是會在年少的時候受到眾星捧月，有種自己將來必定不凡的感覺。但進了明星學校後，會發現念書變成一件不值得一提，卻無法徹底從心頭消去的事情。而在現代中產階級的教養腳本底下，千禧後的小孩從小開始學習各式才藝，除了會念書，還會拉大提琴、彈鋼琴、唱歌、跳舞等等，就在那些瞬間，發現自己原來平凡的不能再平凡。

楊宇澤指出，大環境沒有過多動盪，一切都告訴你只能成功，「父母或更早幾代都苦過來了，不明白你為什麼只能是這樣」，媒體論述中，只要是高材生都會被特別標注放大，好像高材生都不能犯錯。回顧自己的高中時代，即使睡眠不足上完一整天的課，準備搭一個多小時的捷運回家，只要穿著制服，即使下一秒意志就要熄燈，還是不敢坐上一路空到最後一站的博愛座；即使有其他空位，還是必須睡得很不安穩，時時抬起頭看周邊有沒有其他人要坐。

「我想我們這個世代的集體感受，是害怕挫敗。」楊宇澤援引「國際學生能力評量計畫(PISA)」一份在2019年發布的調查，台灣學生在所有調查的國家裡最害怕失敗，而且害怕失敗的指數遠高於平均非常多；另一方面他也相信，學校排名越前面的，害怕失敗的程度越深。

楊宇澤透露，每天在校園內看著身邊的朋友、或者朋友的朋友，努力用實習、打工、課業、活動參與填滿生活，每日每夜不停追趕著沒有盡頭的無形終點線，如果做不到或不小心病倒了，便覺得自己就是爛草莓，連這點壓力都承受不了，「這不是新聞底下『現在的小孩就是爛草莓』，這類簡單歸因就能闡述明白的問題」。

他思考，即使厭世又無力，但每個人其實都還是很努力地在做一些事情，之所以害怕失敗，可能源自於家庭和學校的教育方式、高期待、還有其他只容許成功的論述，「回想起來，什麼時候我們曾經被允許過有失敗的間隙？被告知過即使沒那麼好也沒關係？」

談回所選歌曲，楊宇澤認為這是一首極度誠實的歌，逼著自己剖析內心、端看自己最不堪的一面，「失敗是更加強烈的情感，並非只是失敗本身，而是環繞於其產生的一連串擔憂、害怕，到不做便不失敗的厭世，都是這個世代所充斥的課題」。然而失敗的恐懼太巨大，全面地籠罩生活的所有，以至於我們在未來撥開那些情緒之後，才會發現當下那些路，也許鋪滿快樂。

※楊宇澤「最能代表我們這代人的一首歌」經本人授權刊出，未經同意請勿轉載※

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