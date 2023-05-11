85歲李家同自曝罹癌仍心繫學子 笑揭妻子暖舉「因病得福」

清大榮譽講座教授李家同今指出，前陣子做了攝護腺切片檢查，經醫生通知罹患癌症，但癌細胞是否擴散還需檢查。他也表示，目前沒有不舒服之處，加上已經是85歲的老翁，倒是覺得各界不妨關心家境不好的孩子。

李家同今天表示，日前檢查發現罹患攝護腺癌，近日收到不少好友關懷，但心中也出現一些罪惡感，「因為我實在沒有資格受到如此關懷。」

李家同指出，畢竟已85歲，攝護腺癌也不是非常可怕的癌症，目前沒有任何不舒服之處外還能打網球，若已經癌末，大概也打不成網球了。

但李家同話鋒一轉，指出倒是覺得各界不妨多關心家境不好的孩子們，他們沒有能夠回答問題的父母，也不能得到家教和補習班的幫助，學業程度遠遠落後於家境好的孩子們，以導致沒有好的競爭力，但心地善良地人實在應該時時刻刻想到這些孩子。

李家同也談到，年幼時生病臥床，母親多會送上一本書，現在有了太太，自從發現罹癌，「太太也就對我更加好，所以我非常高興太太要燒雪菜肉絲麵給我吃，因病得福也。」