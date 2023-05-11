快訊

達標了！北市人口今達250萬 可增第三副市長

日職／日雜誌驚爆 山川穗高涉強制猥褻致女下體受傷遭調查

判決打臉？NCC：北高行未否認中天新聞干預事實 將提上訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

85歲李家同自曝罹癌仍心繫學子 笑揭妻子暖舉「因病得福」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
清大榮譽講座教授李家同今指出，前陣子做了攝護腺切片檢查，經醫生通知罹患癌症。圖／本報資料照片
清大榮譽講座教授李家同今指出，前陣子做了攝護腺切片檢查，經醫生通知罹患癌症。圖／本報資料照片

清大榮譽講座教授李家同今指出，前陣子做了攝護腺切片檢查，經醫生通知罹患癌症，但癌細胞是否擴散還需檢查。他也表示，目前沒有不舒服之處，加上已經是85歲的老翁，倒是覺得各界不妨關心家境不好的孩子。

李家同今天表示，日前檢查發現罹患攝護腺癌，近日收到不少好友關懷，但心中也出現一些罪惡感，「因為我實在沒有資格受到如此關懷。」

李家同指出，畢竟已85歲，攝護腺癌也不是非常可怕的癌症，目前沒有任何不舒服之處外還能打網球，若已經癌末，大概也打不成網球了。

但李家同話鋒一轉，指出倒是覺得各界不妨多關心家境不好的孩子們，他們沒有能夠回答問題的父母，也不能得到家教和補習班的幫助，學業程度遠遠落後於家境好的孩子們，以導致沒有好的競爭力，但心地善良地人實在應該時時刻刻想到這些孩子。

李家同也談到，年幼時生病臥床，母親多會送上一本書，現在有了太太，自從發現罹癌，「太太也就對我更加好，所以我非常高興太太要燒雪菜肉絲麵給我吃，因病得福也。」

李家同 攝護腺癌 罹癌 癌症

延伸閱讀

研究顯示喝這種茶確實能防癌！尤其對乳癌、攝護腺癌最顯著

網球／納達爾歸期未定 費德勒盼來得及打法網

有實證醫學的植化素！研究指「這種水果」有效預防攝護腺癌復發

年薪百萬家教曝「超硬課表」 網喊佩服：還不用繳稅

相關新聞

85歲李家同自曝罹癌仍心繫學子 笑揭妻子暖舉「因病得福」

清大榮譽講座教授李家同今指出，前陣子做了攝護腺切片檢查，經醫生通知罹患癌症，但癌細胞是否擴散還需檢查。他也表示，目前沒有...

明道大學欠薪3個月 教職員自救會二度聲請支付命令

明道大學被教育部列為專案輔導學校，財務狀況仍未改善，最近3個月沒發薪水，39名教職員一狀告上法院，二度聲請支付命令；校方...

反對普發自學生學費補助 教團憂帶動「逃離學校」產業

立法院教育文化委員會日前審議國民教育法，少數條文保留協商，時代力量黨團要求對參加非學校型態實驗教育的自學生，政府應一律給...

意外考出佳績的「黑馬」勝在心態——資深國中老師、校長給考生的建議

找到學習目標，有助於激發孩子的學習動力。對孩子來說，最具體的學習目標莫過於，想念哪間學校。「當孩子有了『心目中』的第一志願，他們就會願意努力到最後一刻，不會一下子就放棄。」 每年考試放榜，不

少子化技職體系成退場重災區 恐釀中階技術人才缺口

教育部統計，111學年度全台高中職學生比例高職47.6%、高中52.4%，升學輔導平台大學問指出，近五年來國中應屆畢業生...

基隆39國小啟動Podcast專案 美學、語文和生活多元學習

因應現代數位學習，基隆市政府與「好好聽FM」合作，結合新興數位載具與傳播方式，運用Podcast形式，為39所國小學生推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦