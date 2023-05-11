反對普發自學生學費補助 教團憂帶動「逃離學校」產業

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聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全國有超過1萬名國中小學生，是在非學校型態接受教育的自學生，政府卻只補助學校型態的國中小自學生，並以公立高中校數不足為由，補助自學高中生。學生示意圖。本報資料照片
全國有超過1萬名國中小學生，是在非學校型態接受教育的自學生，政府卻只補助學校型態的國中小自學生，並以公立高中校數不足為由，補助自學高中生。學生示意圖。本報資料照片

立法院教育文化委員會日前審議國民教育法，少數條文保留協商，時代力量黨團要求對參加非學校型態實驗教育的自學生，政府應一律給予學費補助，以保障教育選擇權。但全國教師工會總聯合會今天指出，若真落實學費補助，恐變相鼓勵更多家長選擇逃離學校，甚至進一步帶動「協助逃離學校」的產業，更可能需耗費更多人力、成本剔除「偽自學」。

根據實驗教育三法，實驗教育分為學校型態、公立學校委託私人辦理及非學校型態，非學校型態又依照學習樣態區分為個人、團體、機構。政府近年補助公立實驗國中小學費，亦補助私立高中、自學生一學期2.4萬至3.5萬元學費，但國中小自學生則無補助，近日教育團體和時代力量黨團倡議，要求應依律給予補助。

全教總理事長侯俊良指出，觀察學校現場，申請自學的家長固然多數為「選擇特定教育理念」者，但也不乏為了逃避目前學校教育；逃避的理由可能為學生身心適應困難，亦有純粹為了解除學校課程束縛。

侯俊良表示，或許民間會表示，現行制度可透過事前計畫審議、訪視評鑑做把關，以此剔除不符合實驗教育精神的「偽自學」，但識別和剔除工作需耗費人力成本，尤其經過「高人指點」過的計畫數更難鑑別，若真落實學費補助，恐變相鼓勵更多家長選擇逃離學校，甚至進一步帶動「協助逃離學校」的產業，屆時要甄別或剔除，恐需耗費更多人力成本。

全教總認為，以教育選擇權為論據要求普發學費，本質是一種「教育商品化」思維；國際經驗更顯示，以補助個人學費、教育券的教育商品化思維其實無法全面提升公共教育，反而產生「階級固化」的副作用；提供平等的優質公辦教育才是提高品質、弭平不公的正途。

侯俊良也說，不錢不少自學規畫屬於混合式，如部分科目在學校、部分由家長安排，甚至可能自聘家教或參加實驗教育機構，但若有了學費補助，則難保其他家長不會抗議，如果又要按項目付錢才能使用學校資源，不但治絲益棼，更恐增添校園紛擾。普發學費補助將產生負面後果，呼籲請朝野委員三思。

時代力量 全教總 小學

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