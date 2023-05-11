少子化技職體系成退場重災區 恐釀中階技術人才缺口

教育部統計，111學年度全台高中職學生比例高職47.6%、高中52.4%，升學輔導平台大學問指出，近五年來國中應屆畢業生跌破20萬，加速當地高中職退場，目前27所高中職進入專案輔導，其中以少子化的縣市最嚴峻，又除了台北市以外，其他縣市進入專輔的學校95%以上為技術型高中，技高退場直接影響科大招生不足，恐直接導致中階技術人才缺口。

大學問執行長魏佳卉分析，高職正面臨退場和招生人數不足的問題，連帶影響統測考生數崩落、科大招生不足。長期以來，國中職業性向探索多半流於形式，又少子化下公立高中普通科入學機會增加，但政策未因應趨勢盤點高中職量能、重新配置高中職招生員額，導致國中生選擇志願仍按主流思維先高中後高職、先公立後私立，加速私立高職退場。

魏佳卉進一步分析，會考免試減招，也直接衝擊技高。會考免招名額112年已比108年減少3.5萬人，其中以基北區高中職免試入學招生名額減少逾1.5萬人，減幅達21.23％全國最高。

魏佳卉表示，新北12所技高中開明、清傳已退場，其他技高招生名額也幾乎面臨腰斬下跌；6所公立技高在新北市政策鼓勵下註冊率維持八成，但與市內公立普高相比，招生情況仍為嚴峻。台北市雖無技高退場，但過去人數最多的育達商職，歷經轉型國際教育，一度改名為普林斯頓，仍無法扭轉學生人數減少的壓力。

再者，魏佳卉也說，都會區技高相較之下資源已相對充足，少子化重災區東部、南部私立技高退場壓力更嚴峻，如近日台東公東高工因招生減少，學校因財務缺口被列入專輔，更凸顯少子化城鄉教育資源配置受到挑戰。

在社會觀念無法立刻扭轉的狀況下，魏佳卉認為，政策能引導的當務之急，一是調降公立普高班級人數至30人以下，二是加強技職教育投入資源，才能解決國家中階技術人才缺口的國安危機。