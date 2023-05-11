基隆39國小啟動Podcast專案 美學、語文和生活多元學習

因應現代數位學習，基隆市政府與「好好聽FM」合作，結合新興數位載具與傳播方式，運用Podcast形式，為39所國小學生推出專案，規畫8個系列主題共185集節目，主題相當多元，涵括美學、語文及生活知識等類型，讓小學生多元學習，學生都說很有趣。

市府教育處為國小學生推出「2023給親愛的孩子聽見素養」專案，昨邀請好好聽文創傳媒股份有限公司以線上會議方式為基隆39所國小辦理使用說明會，規畫185集節目，利用網路與行動載具等方式播放，提供嶄新的教學方式。

這項新教學模式讓老師在整體使用上可以更加上手，學校可以選擇合適且可運用的時間進行播放，老師們也可以在進行備課時同時思考與課程結合的可能，提供學生多元化的閱讀素材和學習體驗。

專案內容相當豐富，主題相當多元，涵括美學、語文及生活知識等類型，除了知名相聲、舞台劇演員朱德剛談笑風生分享由國立台灣師範大學陳學志特聘教授創作編輯的品格故事。

學生們可以奇想故事了解如何處理自我的情緒、利用大家都很熟悉的26個英文字母延伸出26個人生哲學，透過耳熟能詳的樂曲了解不為人知的音樂家故事，多樣的內容讓學生學習更有趣。