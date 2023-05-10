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230名學生申請入學誤入專輔學校 技職、高教停招不同調

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
明道大學被教育部列為專案輔導學校，但仍辦理112學年申請入學。記者簡慧珍／攝影
明道大學被教育部列為專案輔導學校，但仍辦理112學年申請入學。記者簡慧珍／攝影

立委陳秀寶指出，某教育部列管的專案輔導學校改善期至今年5月31日，學校可能期限屆滿就面臨停招、停辦，但未料該校仍參加今年升大學申請入學，已有230位學生通過第一階段。今年5月底改善期屆滿的專案輔導學校還有另外三校，教育部技職司表示，除一校已勒令停招外，還有兩校招生已被列管，除非5月底通過改善，才能於七月辦理獨招。

近日112升大學申請入學第二階段陸續開跑，但立委陳秀寶指出，一間專輔學校仍如常招生，其中企管、保健、餐飲管理等系已有230名學生通過第一階段，根據簡章內容，該校將於5月19日、20日進行二階甄選，就在改善期屆滿前。如今該校可能在放榜前就遭教育部停招，但230位學生已浪費名額、時間申請該校，學生究竟要何去何從？

教育部高教司司長朱俊彰證實，該專輔學校為明道大學，學校若於5月31日前未改善，教育部將予以停招。但230位學生目前僅通過第一階段篩選，之後還有第二階段甄選，學生不見得會錄取；加上學生也有志願序，不見得錄取明道就會入學，若屆時真有學生入學，學校停招後將協助安置。

日前本報報導，改善期將於五月底屆滿的專輔學校還包括環球科大、高苑科大和大同技術學院，其中大同技術學院已遭教育部勒令112學年停招，環球和高苑今年招生管道也已陸續暫停。

技職司副司長柯今尉指出，環球、高苑今年所有招生管道已暫停，若學校能確實改善，學校所有技專校院招生管道名額會一次挪至七月獨招使用，對學校而言相對有彈性，學校也能接受，不影響其權益。

同樣是專輔學校，教育部技職、高教兩體系卻不同調。全教總理事長侯俊良表示，技職司的作法會較妥適，但兩者不同調應是時間差產生的問題，又教育部雖依法公告專輔學校名單，但不是所有學生都會留意，最好能寫入簡章、公開透明，若無適法性問題就應該加註，除保障學校招生，也要考量學生權益。

根據教育部近年退場安置，多選擇同體系、地理位置近、系科能對應的學校。如近期彰化縣中州科技大學停招後，教育部將261名學生安置到弘光科技大學、朝陽科技大學、僑光科技大學、南開科技大學等4校。學生須滿足各校畢業條件，才能領到畢業證書。

教育部 大同技術學院 高教 明道大學

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