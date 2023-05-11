意外考出佳績的「黑馬」勝在心態——資深國中老師、校長給考生的建議

找到學習目標，有助於激發孩子的學習動力。對孩子來說，最具體的學習目標莫過於，想念哪間學校。「當孩子有了『心目中』的第一志願，他們就會願意努力到最後一刻，不會一下子就放棄。」

每年考試放榜，不難聽到有人成為「黑馬」，考出超乎預期的好成績，跌破大家的眼鏡。有人以為，所謂的黑馬不過是運氣好而已，但事實真是如此嗎？

崇林國中校長徐巧玲為教育心理與輔導所教育學博士，具有諮商心理師證照，也曾擔任國中輔導主任、新北市生涯適性輔導員。她觀察，黑馬之所以最後脫穎而出，很大一個關鍵是，「考前心態平穩」，不僅考試穩定發揮，甚至有超出水準的好表現。

崇林國中國文教師楊宜芳帶班多年，她認為，所謂的黑馬通常具備4種特質：①內在動機強烈，求知欲強；②學習態度踏實，堅定地朝自己的目標前進，不因一時分數起伏而焦慮，穩定地持續進步；③學習方法有彈性，願意採納老師提供的建議、做出調整；④心態正向積極，相信一切都會變好，努力終將有成。

如何將心態調整至最佳狀態？

隨著會考逐漸倒數，不少考生和家長益發地緊張、焦慮。徐巧玲校長和楊宜芳老師特別提供5個建議，教考生穩住、將心態調整至最佳狀態，贏在「最後一哩路」：

1 覺知自己的壓力，適度放鬆

根據研究顯示，壓力太小或太大，無法帶來好表現；唯有適度的壓力能夠激勵最佳表現。

如何讓壓力適度而不過度？徐巧玲指出，孩子跟家長都必須「覺知」自己的壓力有多大。最簡單的方法是，問問自己和孩子「壓力指數從1到10分，你現在大概是多少？」讓壓力被具體「量化」。

壓力太大，會反映在情緒和生理上，包括：情緒變得暴躁或憂鬱，生理的症狀則有：記憶力下降、注意力不集中、胃痛、腹瀉，或是頭暈、頭痛、胸悶、手腳冰冷等。

孩子每天所寫的聯絡簿，也是一個很好的觀察指標。楊宜芳指出，孩子寫生活的大小事，可從中了解孩子的情緒狀態，像是有孩子在生活扎記旁畫「小時候不喜歡睡覺，現在是每天都睡不飽」的可愛插畫。楊宜芳說：「爸媽可以留言、鼓勵孩子，或是同理他的情緒，這些都有幫助。」

徐巧玲指出，若孩子壓力大，可以教他練習放鬆的技巧，例如：聽自己喜歡的音樂、做腹式呼吸（深呼吸）、自我暗示（想像自己正徜徉在大海上或是躺在家裡沙發上，從頭部以降、開始慢慢地放鬆下來）等。

2 瞄準目標，保持學習動力

楊宜芳指出，「找到學習目標十分重要，有助於激發孩子的學習動力。」對孩子來說，最具體的學習目標莫過於，自己想念哪間學校。「當孩子有了『心目中』的第一志願，他們就會願意努力到最後一刻，不會一下子就放棄。」

當孩子的目標和家長的期待出現落差時，楊宜芳認為，「最重要的是孩子怎麼想？」如果孩子也認為自己可以考得更好、願意努力，她建議，家長提供孩子具體的複習方法和策略，「當方向和方法很具體，孩子的心才會安定。」否則，過高的期待只會造成孩子的壓力。

很多孩子因為長期考不好而「習得無助」，覺得自己就是笨、失去自信，不知道自己到底可以念哪間學校。徐巧玲建議，幫孩子建立一點小小的、正向的成就感，即使進步1、2分，不要吝嗇誇獎和鼓勵。當老師和爸媽的，就是盡量的鼓勵、肯定孩子。

如何幫助沒目標、沒自信的孩子，找到學習動力？徐巧玲認為，首先幫他把分數的標籤撕掉，「不是你很笨，只是你還沒有找到適合的方法，你的方法可能需要做一些調整。」

其次，給他具體的目標和方法。例如：找出「相對的」強科是什麼？差幾題，就可以衝到 A或多一個+，那我們要不要衝看看？

考前倒數的最後階段，學生大多在「刷題」、寫歷屆試題。此時最重要的就是，寫完後好好地檢討。「除了題幹之外，每個選項也要留意、不能忽略，或許它下次就出現在題幹裡，」「從題幹到選項，涉及的每個知識點，都要弄懂。」

3 堅持到最後一刻，別讓自己後悔

徐巧玲認為，考試除了比平常的累積之外，比的還有心態素質，「你能不能穩定地拚到最後一刻。」「如果你心裡有目標、有未來的願景藍圖，那麼你現在吃的苦，將會變得很值得。」

徐巧玲分享，求學時她常用正向自我鼓勵法：早上刷牙洗臉時對著鏡子、告訴自己「某某某你一定會上哪個學校（自己心目中的第一志願）。」當成績不如預期時，對自己喊話「加油，沒關係，下次一定會考更好。」

楊宜芳帶班時，常提醒學生「無論如何，就是全力以赴到最後一刻，但求無悔。」當你回頭看這段歲月，至少盡了全力、對自己可以交待。

她會帶學生想像一下，「考完會考、成績公布，你考上了自己心目中的第一志願，你的暑假一定會過得很開心，自我實現了。」她強調，有時候就差個1、2題，差了1級分，千萬別讓自己有機會後悔，「早知道我再多拚一下，就可以上什麼學校了…」

4 人生很長，沒有白念的書

楊宜芳分享清大彭明輝教授的一篇文章，寫到「生命是一種長期而持續的累積過程，絕不會因為單一的事件而毀了一個人的一生，也不會因為單一的事件而救了一個人的一生。」

「國中三年的學習並不只是為了會考而已，即使會考一時失常沒考好，扎實學習的成果，也是為高中學習打下良好基礎，你付出的努力絕對不會白費，」楊宜芳說。

徐巧玲認為，很多人考試失常的原因之一是，得失心太重。如果將眼光放遠、人生的時間軸拉長來看的話，得失心就不會那麼重、緩解「不確定感」；以「平常心」取代「得失心」，考試比較能夠穩定發揮。

5 保持規律作息，一切正常就好

很多孩子因為書讀不完，熬夜到1、2點，隔天上學精神萎靡，考試考到一半就睡著了，陷入惡性循環。

徐巧玲強調，「考前規律的作息，好好地吃飯、睡覺、運動、休息，非常重要；唯有身心穩定，孩子才能專注在學習上。」

徐巧玲很鼓勵孩子多運動，學校下午第6節大下課時間，會讓9年級離開教室，到操場跑步、打球，「就算是散步也好。」另外，午休、晚休（晚自習前小憩）也很重要，好好休息和充電後，才有力氣繼續念書。

楊宜芳觀察，有些家長心疼孩子念書很辛苦，因此「過度補償」；孩子喊肚子餓，讓孩子深夜吃披薩、炸雞，結果隔天腸胃炎。建議考前作息和飲食盡量一切正常就好。

爸媽是否真的不在乎成績，孩子一清二楚

很多爸媽跟孩子說「盡力就好」，但其實孩子都很敏感，對於爸媽是否真的不在乎成績一清二楚，「當他模擬考的區排名掉下去，儘管你沒說什麼，但你的態度不一樣，孩子其實都能感受到。」

家長對孩子的成績焦慮，在所難免。徐巧玲指出，要求家長不緊張焦慮，實在不太可能，「家長有自己的期待，也有焦慮的權利。但如果你沒有辦法控制自己的焦慮，最好的方法是，和孩子保持一點距離，除了生活上必要的照顧之外，儘量不要去嘮叨他，讓他可以好好全心衝刺。」

很多家長看不順眼孩子考前還在滑手機，但自己卻手機不離身。徐巧玲建議，這段時間家長儘量和孩子「同步」，別在孩子面前滑手機；孩子看書時，你也拿書看或是去做家事，以行動支持孩子。

總而言之，這段時期爸媽就是儘可能的提供支持跟關懷，多聽、少說，多說些鼓勵和肯定的話，陪孩子一起走過這一段備考路。

延伸閱讀：

新北舉辦高職「課程學習成果」競賽》台科大學生分享，參賽不僅豐富學習歷程檔案，且有助找到自我優勢

「妳喜歡當媽媽的自己嗎？」Melody：無論答案是什麼，請從今天開始照顧自己、愛自己

考試愈接近，孩子愈不認真念書？很可能是壓力太大了！心理師5方法，紓緩考試壓力

文章授權轉載自《未來Family》