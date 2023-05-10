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民團連署 盼國中小自學納補助

聯合報／ 記者趙宥寧／台北報導

同樣是接受實驗教育，政府僅補助公立實驗國中小學生學費，並以公立高中校數不足為由，補助私立高中、自學生一年約十萬元學費，全國近萬名國中小自學生自學卻只能自費，自主學習促進會為此在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲政府一視同仁補助國中小自學生，不到二周已近四千人附議。

立法院二○一四年通過實驗教育三法，將實驗教育分為學校型態、公立學校委託私人辦理及非學校型態；非學校型態又再依學習樣態分為個人、團體、機構，被統稱為「自學生」。一一一學年自學生人數共計一萬六○九人，其中國小六五九五人的人數最多，國中二二二四人次之，高中一七九○人。

國中小自學生學費「零」補助，家庭經濟形同入學門檻。立院教文會日前審查國民教育法，立委提案將國中小自學生學費補助法制化，因無共識送朝野協商，自主學習促進會日前也發起連署。

有「自學教父」之稱的陳怡光表示，個人自學家庭為降低生活開銷，往往會離開都會區，但郊區缺乏資源，家長將扛起更多教育責任。去年疫情衝擊，有自學生因家庭收入歸零，被迫中斷體制外學習，但學費補助能讓負擔不起的家庭有機會接觸自學教育，不該讓這種選擇權，成為高社經地位家庭的特權。

台北市同心華德福實驗教育機構創辦人、政大教育系副教授鄭同僚坦言，儘管機構已壓低成本，一學期仍需六萬元學費，對中低收入家庭是沈重負擔。他表示，若能予以學費補助，有助鼓勵非傳統教育成為可能性。

教育部表示，國民教育階段已提供充足公立學校滿足學生就學需求，但承諾將研議相關措施，與地方政府共同努力，確保非學校型態實驗教育正向發展。

自主學習 小學生 疫情

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