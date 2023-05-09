從技職教育看缺工 羅世雄：技術無人學被迫用外籍移工

私校退場條例實施近一周年，國民黨立委李德維、廖國棟以及民眾黨立委陳琬惠等今（9）日舉行記者會，指私校退場處理顯有缺失。會後，和春技術學院執行長羅世雄受訪談到台灣技職教育的失靈，是否影響技術人才投入產業，他說，近年產業變遷，影響學生往電子、資通訊以及餐飲（服務業）集中，可是如土水、銲接等技術幾乎無人學，現在都用外籍移工，技術外流後台灣會越來越沒競爭力。

羅世雄表示，粗略回顧過往30年，這30年的前半段是「電子新貴」興起，一窩蜂去讀電子、電機以及資通訊相關科系，目標就是進入科技業；後半段則是突然間餐飲（服務業）興起，很多學生選擇餐飲科系，認為這時尚又流行，讓能夠投入產業的人力往前面提到兩個領域移動。

羅世雄指出，近幾年教育部因此開始呼籲學校，趕緊回來培養工業人才，可是工業人才培養辛苦不易，和春師資願意彎腰教學銲接，學生也願意在非上課時段，到台船、梵達遊艇等，做的就是刻板印象的銲接、黑手工作。和春投入超過10年，只有和春在培養銲接人才，所以也才會只有遠在台北港的世紀鋼、世紀風電，跑到高雄跟和春要學生，後來世紀鋼基於人才需求，索性在桃園辦一所高職以培養人才（世紀高職），難道每間公司為了銲接人才，要自行辦學嗎？

羅世雄補充說明，教育部不是沒有嘗試過，曾提供國立科大，希望培養銲接人才，但結果是失敗的，國立大學學生普遍對自己的期許是成為AI工程師，而非當銲接技術人員，唯有私校學生願意做這工作，投入後獲得的待遇超過工程師。銲接已是高階技術、製造所需，不能中斷。

詢及除了銲接外，其他專門技術培養是否面臨同樣的問題，羅世雄說，大家應該有感受到，如果家裡馬桶壞掉，找不到水電師傅來修理。這已經影響一般民眾生活。

羅世雄進一步指出，再以營造業為例，砌磚、泥作等「土水」工作還有板模、綁鋼筋、水電等，幾乎中斷，沒有學校教也沒有年輕人來學，營造業號稱是產業火車頭，一旦營造業無人可用，工地現場放眼所及都是外籍移工，難道要讓外勞取代嗎？若有一天外勞也不來了，那該怎麼辦？工地如果不用外勞，工程根本無法進行，雖然廠商會掛條紅布條，上面寫「工地禁用外勞」，可都是應付政府檢查，這是從技職教育面看到的現象，但教育部不管經濟，無動於衷。

羅世雄提到，另外一個問題是，現在都用外籍移工，這些外籍移工學了技術後返回母國，形同技術外流，台灣會越來越沒有競爭力。問到教授高階銲接技術的師資須具備什麼條件，羅世雄苦笑，「那都是要師傅級的，但那也是台灣最後一批了。」