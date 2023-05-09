國中小自學生學費零補助 民團連署籲向下延伸

全國有超過1萬名國中小學生，是在非學校型態接受教育的自學生，政府卻只補助學校型態的國中小自學生，並以公立高中校數不足為由，補助自學高中生。立法院教文會日前審查國民教育法，相關條文因無共識送朝野協商，自學者聯盟日前在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲政府一視同仁補助國中小自學生，讓學生不分家庭社經背景，參與自學機會平等，已逾3500人附議。

教育部對此表示，將持續研議相關措施，與地方政府共同努力，提供必要協助與輔導，確保非學校型態實驗教育正向發展。

立法院2014年通過實驗教育三法，目前我國實驗教育可分為學校型態、公立學校委託私人辦理（公辦民營）及非學校型態共三種。其中，非學校型態又再依學習樣態分為個人、團體、機構。根據教育部統計，111學年參與非學校型態學生人數共計1萬609人，其中以國小6595人最多，國中2224人次之，高中1790人。

全國超過百所公立學校轉型為公立實驗教育學校，基於國民義務教育，學生免繳學費。但非學校型態實驗教育補助卻有差別，教育部2013年制定高中教育法，即將實驗教育政府補助法制化，補助高中自學生一年約2.4萬至3.5萬的學費，但屬於義務教育的國中小階段，至今未予補助。

立法院教文會日前審查國民教育法，時代力量黨團提出第四條修正草案（行政院修法版第六條），新增「政府補助」於原條文中，希望讓國中小階段非學校型實驗教育學生，能享有國教法第五條保障免納學費的平等權。

不過國教署長彭富源當時表示，國中小又以公立居多，家長選擇就讀公立機會百分百，但尊重家長把孩子送到私立學校或實驗型態教育的選擇權。他強調，這與高中不同，由於高中公立學校不像國中小公立這麼多，有時必須分發會到私立，因此會予以協助（學費）。但政府也補助實驗教育辦理相關活動，讓機構辦得更好，這點與私立國中小有別。

最終該條文因無共識予以保留。自主學習促進會4月28日在公共政策平台提案「向下延伸補助國中小自學生，落實不同社經背景家庭參與實驗教育之機會平等」，目前已逾3500人連署。台大電機系教授葉丙成、政大教育系副教授鄭同僚也在臉書轉載此提案，籲請各界支持。

提案者認為，社經地位高的家庭，較有能力讓孩子自學，或參加各式各樣的實驗教育團體或機構，但社經地位低家庭孩子，即使想自學，第一個面對的就是費用問題，呼籲政府應從112學年開始將自學學費補助向下延伸到國中小階段，讓學生不分家庭社經背景，參與自學機會平等。

教育部表示，目前國民教育階段，已提供充足「公立學校」滿足學生就學需要。非學校型態實驗教育在辦理實驗教育計畫過程中，若需使用學校設施、設備，得依法申請使用。現行已有辦理非學校型態實驗教育者，申請使用設籍學校實驗室、體育館、圖書室等情形。

教育部也說，國民教育階段實驗教育學生，若參加需由學校推薦各項競賽及活動，也享有與其他學生相同機會；實驗教育學生及家長，也可參加地方政府舉辦之推動實驗教育宣導、研習、成果發表、推廣、輔導等活動。但將持續積極研議相關措施，與地方政府共同努力，提供必要協助與輔導，確保非學校型態實驗教育正向發展。