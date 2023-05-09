家齊高中餐飲科稱霸全國群科專題 「可可全食」拿第一

家齊高中餐飲科參加全國高中專業群科專題實作及創意競賽，以「可可全食物計畫」勇奪創意組第一名，流行服飾科也以「刨木引衣」榮獲專題組佳作。面對統測、專題與成果展的多方壓力，老師黃萱榕、詹雅紋表示，能獲此佳績，展現抗壓力與學習力，全校師生同感殊榮。

餐飲科陳奐羽、陳慈雯、黃鈺馨之前到屏東內埔鄉參訪可可園，探索可可的採收、取豆，乃至發酵製成巧克力的過程。他們好奇是否有可能重新利用製作過程中被丟棄的食材，於是就以被廢棄的「可可莢」作為專題發揮的素材，在不斷實作嘗試中，發揮創意，讓一整顆可可豆皆可讓民眾完整享用。

餐飲科主任黃萱榕表示，除了題目的發想，簡報的製作與流暢的發表，更是決勝關鍵，3人反覆練習，展現絕佳抗壓力，方能獲教育部長親頒第1名的獎狀。