家齊高中餐飲科稱霸全國群科專題 「可可全食」拿第一
家齊高中餐飲科參加全國高中專業群科專題實作及創意競賽，以「可可全食物計畫」勇奪創意組第一名，流行服飾科也以「刨木引衣」榮獲專題組佳作。面對統測、專題與成果展的多方壓力，老師黃萱榕、詹雅紋表示，能獲此佳績，展現抗壓力與學習力，全校師生同感殊榮。
餐飲科陳奐羽、陳慈雯、黃鈺馨之前到屏東內埔鄉參訪可可園，探索可可的採收、取豆，乃至發酵製成巧克力的過程。他們好奇是否有可能重新利用製作過程中被丟棄的食材，於是就以被廢棄的「可可莢」作為專題發揮的素材，在不斷實作嘗試中，發揮創意，讓一整顆可可豆皆可讓民眾完整享用。
餐飲科主任黃萱榕表示，除了題目的發想，簡報的製作與流暢的發表，更是決勝關鍵，3人反覆練習，展現絕佳抗壓力，方能獲教育部長親頒第1名的獎狀。
流行服飾科學生曾玉青、林品筑、林昱妏、王詠榛，是由老師詹雅紋引導下，以刨木融入服裝設計，讓整套服裝與自然媒材對話，呈現絕佳的設計美感，榮獲專題組佳作。家齊高中表示，此次參賽經費獲家長會鼎力支持，參賽學生也不負眾望，以努力的練習與堅持，展現獲獎的成果。
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