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家齊高中餐飲科稱霸全國群科專題 「可可全食」拿第一

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中流行服飾科參加全國高中專業群科專題實作及創意競賽，以「刨木引衣」榮獲專題組佳作。圖／家齊高中提供
台南市家齊高中流行服飾科參加全國高中專業群科專題實作及創意競賽，以「刨木引衣」榮獲專題組佳作。圖／家齊高中提供

家齊高中餐飲科參加全國高中專業群科專題實作及創意競賽，以「可可全食物計畫」勇奪創意組第一名，流行服飾科也以「刨木引衣」榮獲專題組佳作。面對統測、專題與成果展的多方壓力，老師黃萱榕、詹雅紋表示，能獲此佳績，展現抗壓力與學習力，全校師生同感殊榮。

餐飲科陳奐羽、陳慈雯、黃鈺馨之前到屏東內埔鄉參訪可可園，探索可可的採收、取豆，乃至發酵製成巧克力的過程。他們好奇是否有可能重新利用製作過程中被丟棄的食材，於是就以被廢棄的「可可莢」作為專題發揮的素材，在不斷實作嘗試中，發揮創意，讓一整顆可可豆皆可讓民眾完整享用。

餐飲科主任黃萱榕表示，除了題目的發想，簡報的製作與流暢的發表，更是決勝關鍵，3人反覆練習，展現絕佳抗壓力，方能獲教育部長親頒第1名的獎狀。

流行服飾科學生曾玉青、林品筑、林昱妏、王詠榛，是由老師詹雅紋引導下，以刨木融入服裝設計，讓整套服裝與自然媒材對話，呈現絕佳的設計美感，榮獲專題組佳作。家齊高中表示，此次參賽經費獲家長會鼎力支持，參賽學生也不負眾望，以努力的練習與堅持，展現獲獎的成果。

台南市家齊高中餐飲科參加全國高中專業群科專題實作及創意競賽，以「可可全食物計畫」勇奪創意組第一名。圖／家齊高中提供
台南市家齊高中餐飲科參加全國高中專業群科專題實作及創意競賽，以「可可全食物計畫」勇奪創意組第一名。圖／家齊高中提供

可可

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